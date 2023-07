Sport, relax ed eventi: il programma del weekend sull’Alpe Cimbra

venerdì, 21 luglio 2023

Alpe Cimbra – Numerosi appuntamenti nel penultimo weekend di luglio sull’Alpe Cimbra: di seguito il programma dei principali eventi.

Venerdì 21 luglio

Folgaria

BISBIGLI IN QUOTA: FORRA DEL LUPO

Bisbigli in quota vuole far scoprire l’Alpe Cimbra in un’ottica di turismo sostenibile attraverso un progetto che unisce escursioni con accompagnatori d’eccezione che offrono sguardi diversi sulla natura e la montagna lungo i sentieri più caratteristici dell’Alpe e proiezioni a impatto zero al margine dei boschi per riflettere sulle tematiche del rapporto uomo-ambiente.5 escursioni con accompagnatori d’eccezione assieme a un esperto del territorio percorriamo i luoghi più suggestivi dell’Alpe Cimbra.Tra la natura ci offre uno sguardo inedito sul territorio e le sue storie in ogni escursione un accompagnatore inedito: un regista e videomaker, una fotografa e filosofa, un grafico art director, due danzatori e performer, e un’illustratrice.

Venerdì 21 luglio ore 9

Sentiero Forra del Lupo – Folgaria

con Andrea Frenguelli videomaker, regista

Info: APT Alpe Cimbra info@alpecimbra.it

Sabato 22 luglio

Folgaria

CHOCOMOMENTS

Un evento goloso che trasformerà il centro di Folgaria in un laboratorio a cielo aperto, invaso dai profumi e dai sapori del “cibo degli dei”. Tre giorni di eventi! Un’edizione ricca di sorprese e un’occasione imperdibile per assaggiare il migliore cioccolato di qualità italiano e perdersi tra le tante raffinate creazioni, frutto dell’estro e della passione dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia, grazie alla mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti e il suo ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili e liquori al cioccolato.Inoltre, saranno presenti laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking e tanto altro. Info: APT Alpe Cimbra info@alpecimbra.it

Sabato 22 luglio

Folgaria – Maso Spilzi

INAUGURAZIONE MOSTRA “GIANLUIGI ROCCA.MEMORIA E DISINCANTO”



Il Comune di Folgaria, in collaborazione con il Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presenta “Gianluigi Rocca. Memoria e disincanto”, una mostra che ripercorre l’opera del grande artista trentino nella suggestiva cornice del locale fienile di Maso Spilzi. L’esposizione è inserita nel programma espositivo del Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto definito “Galassia Mart” e proporrà un’inedita lettura dell’opera e della vicenda umana dell’artista.La mostra, a cura di Daniela Ferrari, storica dell’arte e autrice di molteplici scritti sull’opera dell’artista, mette in evidenza la presenza e l’attenzione del Mart al territorio e a i suoi artisti. Entusiasta della rinnovata collaborazione con il Mart, l’Assessora alla Cultura del Comune di Folgaria Stefania Schir è particolarmente soddisfatta della possibilità di esporre le opere di Gianluigi Rocca, maestro di un’arte figurativa ricca di soggetti in grado di dialogare egregiamente con i manufatti esposti nella mostra permanente di Maso Spilzi, dedicata alla vita di montagna. L’inaugurazione si terrà il 22 luglio alle 17.30. Informazioni: tel. 0464 1982040. www.comune.folgaria.tn.it

Sabato 22 luglio

Lavarone/Luserna

ALPE CIMBRA ROLL

L’Alpe Cimbra Roll 2023 ospiterà oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia e che si cimenteranno in una sfida sprint a tecnica libera nella giornata del sabato e una mass start sempre a skating domenica mattina. La gara breve, che come da programma, prevede dalle 15 le qualifiche con partenza individuale e a seguire le batterie ad eliminazione diretta sino alle finali di tutte le categoria, si svolgerà su un rettilineo di 150 metri scelto e preparato in località Parco Palù a Lavarone. Domenica cambio materiali per una mass start a tecnica libera, che vedrà la partenza in località Masetti presso Malga Laghetto e arrivo a Malga Millegrobbe, dopo aver affrontato la distanza di 12 km caratterizzati da un percorso misto.Gli orari di gara prevedono le qualifiche della sprint sabato 22 luglio dalle ore 15, e a seguire batterie e finali, mentre la mass start di domenica 23 luglio scatterà alle ore 9,15 su distanze diverse in base alle categorie giovanili e assolute. Le iscrizioni come da regolamento verranno effettuate via web sul portale ufficiale della federazione. Info: APT Alpe Cimbra info@alpecimbra.it



Domenica 23 luglio

Lavarone/Luserna

INAUGURAZIONE SENTIERO TANZ STAIGE

Il Gruppo Giovani di San Sebastiano invita tutta la popolazione all’inaugurazione TANZ STAIGE sentiere Delle Tanz 23 luglio 2023 Ore: 9:30 Dove: Famiglia Cooperativadi San Sebastiano Ore 09.30: ritrovo presso la Famiglia Cooperativa di S. Sebastiano

Ore 09.45: saluto delle autorità e breve presentazione del progetto

Ore 10.30: passeggiata sul sentiero

Ore 11.30: spettacolo di danza presso la prima tànz

Ore 13.00: rientro in paese e rinfresco presso il centro civico di San Sebastiano

Info: APT Alpe Cimbra info@alpecimbra.it

Da domenica 23 luglio al 5 agosto

Lavarone

RITIRO CITTADELLA CALCIO

Sarà sempre Lavarone ad accogliere la squadra granata anche nel ritiro estivo 2023. Il paese trentino ospiterà l’ A.S. Cittadella dal 23 luglio al 5 agosto 2023, poi il rientro a Cittadella per le prime gare ufficiali della nuova stagione. Una presenza consolidata da molti anni a testimoniare le ottime condizioni che da sempre la squadra trova a Lavarone e che garantiscono sia per strutture sportive sia per accoglienza la giusta ricarica di questi grandi campioni. Info: APT Alpe Cimbra info@alpecimbra.it

Fino al 31 Luglio

Folgaria

RITIRO LECCE CALCIO

Per il terzo anno consecutivo l’Alpe Cimbra dà il benvenuto alla squadra del U.S. Lecce! Dal 16 al 31 luglio 2023 i giallorossi hanno scelto Folgaria come meta per il ritiro pre-campionato. La squadra effettuerà le sedute d’allenamento, presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari”. Il lavoro estivo servirà a mettere benzina nelle gambe per preparare al meglio il prossimo campionato Info: Apt Alpe Cimbra info@alpecimbra.it

Da lunedì 24 luglio al 2 agosto

Folgaria

RITIRO NAZIONALE ITALIANA BASKET

Grande ritorno della nostra Nazionale Italiana di Basket che quest’anno ha scelto l’Alpe Cimbra per il ritiro pre-mondiale. Dieci giorni totali in Trentino e amichevoli di alto livello per preparare al meglio la FIBA World Cup 2023 che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. I giocatori “azzurri” si ritroveranno agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco dal 24 luglio al 02 agosto a Folgaria.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia. Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

MULINO CUELI (Fraz Cueli)aperto il 1-8-15-22-29/7 e 2-9-16-23-30/8 solo visita Guidata ore 10.00

GIARDINO BOTANICO DI PASSO COE aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00 www.alpecimbra.it

MASO SPILZI mostra”Gianluigi Rocca.Memorie e disincanto”dal 22 luglio al 15 ottobre

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

EL VOLT DEL FILO’ Lavarone Chiesa aperture LUGLIO 13e 27/7 dalle 10:00–12:00 8,9,15,16,22,23,29,30 10:00–12:00 e 16:00–18:00 AGOSTO 10 e 24/8 dalle 10:00-12:00 e il 5,6,12,13,19,20,26,27 10:00–12:00 16:00–18:00

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel. 0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.0 e dalle 14.30 alle 18.00.Info e tel 0464789645 www.lusern.it

FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it

Tutte le info su alpecimbra.it