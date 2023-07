Sport, giochi e musica: grandi eventi al Sassabanek di Iseo

lunedì, 10 luglio 2023

Iseo (Brescia) – Ricco il cartellone e gli appuntamenti nella seconda settimana di luglio al Lido Sassabanek di Iseo (Brescia): i numeri eventi faranno da richiamo per giovani, famiglie, bambini e turisti. L’animazione è continua tutti i giorni e sta coinvolgendo e divertendo il pubblico che frequenta il lido Sassabanek, punto di riferimento dell’intero Sebino.

Il programma da questo lunedì a domenica 16 luglio è così articolato: dalle 10 alle 12 attività sportive tonificanti dentro e fuori l’acqua; animazione bimbi dentro e fuori l’acqua dalle 15 alle 18:30, dalle 20:30 alle 22:30 circa baby dance, animazione con musica, giochi e spettacoli per famiglie. Al pomeriggio delle giornate di mercoledì e venerdì, sono in calendario tornei. Inoltre mercoledì 12 luglio, vista la grande partecipazione agli evento delle scorse settimane sarà organizzata la serata di yoga. E domenica 16 luglio – per l’intera giornata – ci sarà una giornata speciale con Radio Bruno, tanta musica, divertimento, giochi e premi.

Il lido Sassabanek separato da un canale navigabile, comprende una sarà passeggiata pensile sotto la quale sono ricavati spogliatoi e una vasta serie di servizi per un’area balneare attrezzata con piscine climatizzate, zona pic-nic, parco giochi, porticciolo, bar-ristorante, tennis, terrazza panoramica, boutique, campo da calcetto, da volley, da basket, pedalò, possibilità corsi di nuoto, scuola e noleggio surf e canoa. Ideale per sport e divertimento.