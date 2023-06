Sport ed eventi: il Garda riscoperto dai turisti. Rigatti: “Inizio di stagione positiva”

lunedì, 19 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – L’inizio della stagione turistica è positiva e le prenotazioni per il periodo estivo sono ottime. Il Garda è un’attrattiva per italiani e stranieri, in particolare tedeschi e austriaci che in questo periodo sono presenti in massa. Poi ci sono le manifestazioni di grande richiamo – in questi giorni Expo Riva Schuh & Gardabags – e gli eventi sportivi, sono in arrivo i Campionati Italiani di ciclismo che terranno banco da giovedì a domenica a Comano Terme, e le regate, alcune di carattere internazionale.

Il presidente dell’Apt Garda Dolomiti, Silvio Rigatti (nel video) traccia un quadro sull’andamento turistico di questi primi mesi del 2023: “La partenza è stata buona e avremmo avuto numeri più importanti se non ci fosse stato un maggio piovoso – racconta Silvio Rigatti -. Giugno sta andando bene e le previsioni per i mesi di luglio, agosto e anche settembre sono ottime”.

Il Garda sta puntando sulla qualità, il turismo si sta elevando, grazie anche a nuovi strumenti che gli operatori turistici hanno a disposizione e anche agli investimenti per il rinnovo delle strutture ricettive. Forte è il legame tra sport e turismo: “Sono numerosi – prosegue Rigatti – gli appuntamenti sportivi: in settimana avremo i Campionati Italiani di ciclismo a Comano Terme, poi le numerose regate, ma anche le sqaudre di varie discipline (recentemente la Nazionale Norvegese Maschile di Sci Alpino ndr) che si allenano sul nostro territorio, perché trovamo un clima e un ambiente ideale”.

“In questi anni – conclude il presidente di Apt Garda Dolomiti – stiamo puntando su una stagione lunga, fino al tardo autunno, con manifestazioni di richiamo e iniziative legate a un territorio come quello del Garda che può essere vissuto tutto l’anno”.

di A. Pa.

© Riproduzione riservata