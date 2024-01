Sport e divertimento sulla neve all’Alpe Cimbra, Vecchiato: “Un lungo inverno di eventi per sciatori e turisti”

martedì, 16 gennaio 2024

Alpe Cimbra – La seconda parte della stagione invernale riserva nella skiarea dell’Alpe Cimbra una serie di eventi, sportivi, agonistici e non, divertimenti sulla neve con escursioni e ciaspolate. La Ciaspomagna Cimbra è sold out il 20 gennaio e verrà riproposta il 27 gennaio.

“Nelle località dell’Alpe Cimbra – spiega Daniela Vecchiato (nel video), direttrice dell’Apt – è una stagione invernale ricca di eventi che caratterizzeranno le prossime settimane fino a metà marzo”. “Gli appuntamenti – aggiunge – sono differenti, si va da manifestazioni sportive a quella ludiche che coinvolgono sciatori e turisti di ogni età e alcuni – ad esempio la Ciaspomagna Cimbra – è stata raddoppiata con una nuova data per soddisfare tutte le richieste”.

Il cartellone prevede un appuntamento di richiamo già dal prossimo weekend con le Prove Libere Tour-Pool Sci Italia e il divertente “Parco Giochi” per appassionati della neve e dello sci in località Fondo Grande, mentre la Ciaspomagna Cimbra, oltre al 20 gennaio che è andata sold out in poche ore, è stata riprogrammata per il 27 gennaio. A Lavarone il 27 e 28 gennaio si terrà il 39esimo Under Ice, lo stage d’immersione sotto i ghiacci del lago, organizzato da Anis (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei). La settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 vedrà Folgaria ospitare sarà degli Special Olympics Great Britain che riunirà quasi 80 atleti con disabilità intellettiva provenienti da Inghilterra, Scozia e Galles per competere nello sci alpino e nel pattinaggio di figura. L’evento qualificherà i migliori atleti per rappresentare il Team Special Olympics Great Britain ai prossimi Giochi invernali mondiali “Special Olympics” in calendario nel 2025 a Torino.

Dal 29 gennaio al 3 febbraio lo sci alpino scende in pista con l’Alpe Cimbra Fis Children Cup, che festeggia il suo dodicesimo anniversario sulle piste di Folgaria, con giovani atleti provenienti da tutto il mondo. L’ex trofeo Topolino è da sempre trampolino di lancio per i giovani sciatori e lo è stato per campioni come Thöni, Gros e Tomba.

A febbraio, in occasione del Carnevale saranno riproposte le fiaccolate dei maestri di sci, quindi arriverà Trentino Ski Sunrise, a Fondo Grande il 17 febbraio, con l’esperienza di scendere all’alba e per primi sulle piste dell’Alpe Cimbra, e un doppio appuntamento il 24 e 25 febbraio con la gara Ski Marathon in località Millegrobbe e il Tour delle Alpi – Ski Test Head sulla pista Salizzona a Fondo Grande.

Il mese di marzo si aprirà con Ski Vintage Party, a Baita Tonda si rivivrà l’energia dei mitici anni ’80, il 2 e 3 marzo all’Alpe Coe si svolgerà l’11esima Base Tuono Marathon e sempre il 3 marzo il divertente gioco “Attento al lupo” a Passo Coe. Winterland, il primo villaggio turistico invernale di Radio Italia, renderà speciale l’atmosfera il 9 e 10 marzo a Fondo Grande, mentre il 9 marzo al centro Fondo dell’Alpe Coe si terrà il 50+16 Trofeo del Barba di Sci Nordico, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgariaski e l’Apt Alpe Cimbra.

Dal 14 al 17 marzo la skiarea Alpe Cimbra ospiterà le finali del campionato nazionale di sci alpino del Csi (Centro Sportivo Italiano) e il 16 e 17 marzo la speciale tappa del “Rossignol X Color Tour” che dipingerà le piste di Folgaria, poi si avvicinerà il gran finale di stagione.

di Angelo Panzeri