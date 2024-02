Sport, dalla Regione 3 milioni ad associazioni ed enti di promozione

martedì, 20 febbraio 2024

Sondrio – Tre milioni di euro per associazioni, enti di promozione e comitati regionali di federazioni sportive. È quanto previsto da una misura approvata dalla Giunta regionale, 3.063.142 euro nel dettaglio, a sostegno dell’attività ordinaria di associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) e comitati o delegazioni delle federazioni sportive nazionali (Fsn), delle discipline sportive associate (Dsa) ed enti di promozione sportiva (Eps). Per Sondrio e provincia, questo strumento riguarderà circa 470 associazioni e società sportive.

“ Uno strumento di sostegno concreto – sottolinea Magoni – verso chi, da sempre, con passione, competenza e professionalità, gestisce, forma e sostiene i piccoli grandi sportivi. In vista delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 diventa quindi importante esserci con una misura efficace, affiancando il mondo dello sport”.

I 3.063.142 euro sono divisi in 2 linee di intervento: 2.850.000 euro con ripartizione provinciale per asd e ssd presenti nell’apposito registro a dicembre 2023, con una riserva del 10% per chi ha almeno una disciplina paralimpica; 213.142 euro per comitati e delegazioni di federazione sportive.

“Una misura fondamentale – spiega Magoni (nella foto) – per tutti quei soggetti che si occupano di fare sport sul territorio. Un sostegno per l’attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo lombardo, impegnata a concretizzare allo stesso tempo anche gli opportuni percorsi di inclusione”.

“Con l’inserimento dei valori dello sport nel dettato costituzionale – conclude Magoni – è indispensabile che ogni livello istituzionale faccia il massimo per sostenere chi nello sport eccelle, diventando modello positivo per i nostri giovani, fino alle realtà di base, protagoniste per la crescita del settore complessivo. I campioni lombardi sono diventati protagonisti e vincenti nel mondo formandosi nelle realtà sportive di base dove hanno iniziato”.