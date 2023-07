Speciale weekend alle Terme di Boario, Adelino Ziliani: “Orari prolungati e prezzi scontati”

mercoledì, 5 luglio 2023

Boario (Brescia) – La Valle Camonica e Boario sono capitali delle Terme e nel prossimo weekend anche del ciclismo con i Campionati italiani giovanili. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote e i turisti. Per questo evento le Terme di Boario attueranno prezzi d’ingresso speciali per favorire le famiglie e un orario prolungato e anche nelle ore notturne venerdì 7 e soprattutto sabato 8 e domenica 9 luglio.

“E’ una grande occasione per la nostra città – spiega Adelino Ziliani (nel video), direttore delle Terme di Boario -: per venire incontro alle esigenze del pubblico e degli appassionati abbiamo attuato un’iniziativa speciale aprendo la SPA anche nelle ore serali, così da unire l’evento sportivo dei Campionati italiani giovanili su strada al benessere”.

Gli orari della Spa delle Terme di Boario: venerdì 7 luglio apertura dalle 12:30 alle 21:30; sabato 8 dalle 16 alle 22 e domenica 9 dalle 16 alle 21. I prezzi saranno scontati: 24 euro (anzichè 30) venerdì, mentre sabato e domenica l’ingresso sarà di 32 euro (anzichè 40).

Alle Terme di Boario la SPA & Wellness, un ambiente accogliente e rilassante, è ideale per ritrovare relax e benessere. Il percorso benessere SPA comprende due piscine con acqua termale dalle proprietà benefiche e salutari, una piscina esterna con idromassaggio e vista sul parco termale, sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, percorso Kneipp, cascata di ghiaccio, area relax e la stanza del sale, dove l’aria satura di iodio dona sollievo alle vie respiratorie. E in queste prime settimane è cresciuto l’interesse e la richiesta di giovani, famiglie, persone avanti in età residenti in Valle Camonica e turisti.

Intanto prosegue l’iniziativa “piscina aperta“ dal lunedì al giovedì la SPA delle Terme di Boario si trasforma in una piscina esclusiva per tutti i suoi ospiti. E’ rimodulata l’area delle piscine interne (con idromassaggio) e la piscina esterna con vista sul Parco. I prezzi sono riservati: giornaliero 13 euro, turisti in hotel e residenti in Comuni convenzionati 10 euro (pomeridiano per tutti 10 euro dalle ore 14). E’ possibile prenotare sia telefonicamente, che online, sia presentandosi direttamente in struttura.

Info: 0364 52501 – info@termediboario.it