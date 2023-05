Speciale festa della mamma alle Terme di Boario e riapertura del Centro cure Violati

mercoledì, 10 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Una speciale festa della mamma alla Spa delle Terme di Boario (Brescia) e riapertura dal 15 maggio del Centro cure Violati delle Terme di Boario che rimarrà aperto ininterrottamente fino al 16 Dicembre. E’ nel segno delle novità che riparte la stagione e spiega Adelino Ziliani (nel video), direttore delle Terme di Boario, “sono previsti vantaggi per giovani e famiglie, con i Comuni abbiamo sottoscritto l’accordo con vantaggi per residenti e proprietari di seconde case ed è stata introdotta la new salus card”.

VIDEO



CURE TERMALI – Dal lunedì prossimo riaprono tutti i reparti, dalla fango-balneoterapia alle cure inalatorie, dagli idromassaggi per le vasculopatie periferiche alla cura idropinica. Inoltre alle Terme si possono effettuare massaggi termali terapeutici, consigliati dopo i fanghi termali; sedute di riabilitazione in acqua, trattamenti estetici presso il prestigioso centro benessere.

Il Centro cure Violati, storico riferimento della sanità termale di Boario, oggi è sempre più un luogo di cura e prevenzione, con l’assistenza del medico termale e la possibilità di completare i cicli di cura anche seguendo le indicazioni degli specialisti delle Terme. Per quanto riguarda le cure termali, si ricorda che ogni cittadino italiano ha diritto ad un ciclo di cure all’anno, prescritte dal proprio medico curante in base alle specifiche necessità. Il medico termale procederà quindi alla visita di ammissione alle cure e alle prescrizioni del ciclo di terapie indicato.

SPA E FESTA DELLA MAMMA – Continua nei week-end l’apertura della Spa delle Terme con orari prolungati, che è diventata un riferimento per molti turisti e visitatori e per i residenti della Valle Camonica e dei territori vicini con speciale convenzioni con i Comuni limitrofi. Un offerta speciale per la festa della mamma di domenica 14 maggio: 60 euro a coppia.

Una stagione termale che apre con alcune grandi novità: gli ospiti degli hotel di Darfo Boario e i visitatori potranno anche quest’anno “provare le cure termali “anche solo per un giorno a prezzi scontati o scegliere pacchetti di due giorni.

Novità della stagione la “New Salus Card”: chi effettua un ciclo di cura in convenzione o a pagamento, potrà acquistare un pacchetto settimanale o bisettimanale ad un prezzo vantaggioso (50 o 90 euro) che comprende la cura idropinica, l’accesso alle piscine termali negli orari prestabiliti e la prova della pressione durante il soggiorno termale.

Per ogni informazione: telefono 0364.525011; www.termediboario.it; info@termediboario.it.