Speciale donazione alla Pediatria dell’Ospedale di Sondrio

sabato, 25 novembre 2023

Sondrio – Un dono per ricordare Mattia, che non ha potuto assaporare la vita, affinché altri bambini riescano a superare le difficoltà curati e accuditi all’Ospedale di Sondrio. Il lettino per l’assistenza avanzata dei neonati, dotato di strumentazione di ultima generazione, è ora in dotazione alla Pediatria e Neonatologia.

Cristina e Michele sono i genitori di Mattia, nato il giorno di Natale di due anni fa, al quale viene presto diagnosticata una rara malattia che non lascia spazio a speranze di sopravvivenza. Con infinito amore l’hanno accompagnato durante un anno, imparando a non avere paura della morte e della malattia, ad affrontare la vita a piccoli passi e a cuore aperto. Mattia ha lasciato un messaggio importante di amore incondizionato, di amore per il prossimo e di rispetto per la vita, di cui i genitori hanno fatto tesoro. Il bambino dagli occhi blu che non aveva le ali per volare rivive nel loro ricordo e nel dono, espressione della vicinanza di tante persone. “Nessun dubbio da parte nostra sulla destinazione delle offerte – sottolineano i genitori di Mattia: l’Ospedale di Sondrio, che ci ha accompagnato e accolto come una grande famiglia. Persone straordinarie hanno camminato al nostro fianco condividendo difficoltà, emozioni, pensieri con discrezione e professionalità, senza mai lasciarci soli. Con profonda gratitudine ricordiamo le piccole attenzioni ricevute da tutto il personale della Pediatria e della Neuropsichiatria infantile: sorrisi, abbracci, caffè e cioccolatini, regali per la sorella maggiore, creme speciali per il piccolo, musica, massaggi e… una festa di compleanno da re! Attenzioni in apparenza banali e scontate, ma di grande conforto per noi genitori stanchi e preoccupati! Commossi ripercorriamo i mesi vissuti insieme, i continui scambi di sguardi silenziosi che passavano tutti attraverso gli occhioni blu del nostro piccolo Mattia.

Un silenzio straripante d’amore e di condivisione. L’inizio di un cammino meraviglioso ricco di emozioni colte e sorrisi donati. Non ci resta che augurare buon cammino a tutti i bimbi che saranno su questo lettino e a chi si prende cura di loro!”.

“A nome del reparto di Pediatria-Neonatologia esprimo il mio più sincero ringraziamento per la generosa donazione ricevuta in ricordo del nostro piccolo paziente – le parole del direttore del Dipartimento materno infantile, la dottoressa Lorella Rossi -. La volontà di sostenere la nostra attività di cura è di grande importanza per noi e ci riempie di gratitudine. Grazie alla generosità di tutti coloro che hanno partecipato è stato acquistato un sofisticato strumento di assistenza avanzata per neonati che ne hanno bisogno. Siamo consapevoli che la donazione volontaria non è solo un gesto di generosità, ma anche una dimostrazione dell’impegno e della fiducia nella nostra organizzazione e di questo siamo onorati”.