Sparkasse ottiene il riconoscimento “Esg Identity-Igi company 2023”

venerdì, 23 giugno 2023

Bolzano – Sparkasse ha ottenuto l’attestato “ESG Identity – IGI Company 2023” nell’ambito dell’analisi quantitativa del grado di integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali.

Accettare la sfida di IGI significa investire nel dialogo e nel confronto sul tema dei fattori ESG (Environmental, Social e Governance), all’insegna della capacità di engagement con gli stakeholder e dell’interazione, aspetti chiave della sostenibilità. Il riconoscimento nasce all’interno del percorso dell’IGI, progetto scientifico sviluppato da ETicaNews, testata giornalistica dedicata agli ESG per imprese e finanza. L’IGI è il primo indice quantitativo che si è posto l’obiettivo di misurare l’integrazione dei criteri ESG all’interno della governance aziendale, ossia di misurare il concetto di governance integrata lanciato nel giugno 2014 dall’Unep-Fi (United Nations Environment Programme Finance Initiative), l’iniziativa finanziaria nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

Questo progetto rappresenta il primo osservatorio in Italia ed Europa sulla governance della sostenibilità, ossia sul livello di integrazione nel buon governo aziendale dei criteri non finanziari (ESG). L’analisi nell’ambito dell’edizione 2023 è stata condotta su 80 società quotate e 18 non quotate in Italia.

“Sparkasse ha accolto con convinzione e impegno la sfida dell’Integrated Governance Index, ad evidenza della capacità della nostra Banca di porre la sostenibilità tra le sue priorità e a riprova del nostro impegno nell’integrazione dei fattori ESG nelle attività del nostro Istituto. Abbiamo partecipato al progetto di assessment IGI per misurare il grado di integrazione dei fattori ESG nel governo e nell’identità aziendale. Il percorso di analisi condotta sul nostro operato e il riconoscimento ottenuto sono indicatori di coerenza, impegno e attenzione alla sostenibilità”, commentano il presidente Gerhard Brandstätter e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.