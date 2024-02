Sparkasse: nuova Direzione Digital & Innovation affidata a Roberto Dalla Benetta

venerdì, 2 febbraio 2024

Bolzano – Roberto Dalla Benetta assume l’incarico di Responsabile della neocostituita Direzione Digital & Innovation in Sparkasse. Dalla Benetta, originario dell’Alto Adige e laureato all’Università Bocconi di Milano, vanta una comprovata esperienza nell’ambito della digitalizzazione, applicazione della tecnologia alle esigenze aziendali e gestione di percorsi di innovazione, acquisita nel corso della sua lunga carriera professionale con funzioni di responsabilità in società di consulenza, istituti bancari e fintech, sia all’estero che in Italia.

“Lo sviluppo delle nostre attività nel settore del Digital & Innovation è di particolare strategicità per Sparkasse – un settore, nel quale la tecnologia giocherà un ruolo determinante a supporto della consulenza individuando nuove frontiere e migliorandone l’efficienza. Innovare costantemente il proprio business, anche e soprattutto attraverso l’innovazione digitale, è per noi un’importante leva competitiva per migliorare la relazione con il cliente, garantendogli facilità e immediatezza nell’accesso ai servizi e nell’esecuzione delle operazioni, anche in completa autonomia. Sono sicuro che Il dott. Dalla Benetta che vanta una lunga esperienza professionale, potrà dare al nostro gruppo bancario un importante contributo ed impulso per migliorare e più in generale rafforzare le nostre attività in questo ambito,” spiega l’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò che ha espresso al nuovo Responsabile i più sinceri auguri di proficuo lavoro nonché relativo successo nel suo nuovo compito manageriale.