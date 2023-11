Sparkasse ha aperto una filiale innovativa a Trento Nord

lunedì, 27 novembre 2023

Trento – Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano ha aperto una filiale innovativa in posizione strategica a Trento Nord, precisamente nella nuova Cittadella del gruppo Poli. Si tratta di uno spazio progettato secondo un moderno concetto di accoglienza e consulenza, dove i clienti possono sentirsi a proprio agio. Il nuovo ‘concept’ punta, inoltre, sull’innovazione e la digitalizzazione.

La filiale è stata sviluppata secondo il ‘concept’ “Guardare Avanti” di Sparkasse, già premiata come progetto più innovativo in ambito bancario nel settore Retail in Italia. Nello specifico la filiale è stata trasferita in una posizione più visibile e strategica a servizio della clientela di Trento Nord, precisamente nella nuova Cittadella del gruppo Poli in via Brennero che ha recentemente aperto i battenti.

Nella nuova filiale, oltre alla struttura Retail al pianoterra, sono presenti al piano superiore i centri di consulenza per il Business Banking e per il Corporate Banking, di riferimento per l’intera area del Trentino.

“In un mondo, nel quale molte banche tendono a restringere il numero degli sportelli, noi come Sparkasse investiamo e crediamo molto nella nostra presenza sul territorio. L’innovativo concetto trasforma il classico modello di banca in un ambiente unico, dove il cliente e i suoi bisogni sono messi al centro per valorizzare al meglio l’aspetto relazionale e consulenziale”, hanno dichiarato il presidente Gerhard Brandstätter e il vice presidente Carlo Costa. L’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò, aggiunge: “Abbiamo deciso di aprire una filiale con questo nuovo format a Trento Nord, nell’innovativa Cittadella, anche come riconoscimento del valore che attribuiamo alla cittadinanza. In Trentino abbiamo numeri di crescita costante e continua e Trento è una piazza importante, dove si è creato un’esigenza di mercato che noi, come banca territoriale, vogliamo ricoprire al meglio. La nostra filiale è stata concepita strutturalmente e concettualmente attraverso l’integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati, dove l’innovazione è molto presente”.

“La filiale è caratterizzata da una nuova impostazione dello spazio sempre più indirizzato alla fruizione della clientela, da una consulenza completa e dinamica, e da una crescente automazione sia per la gestione delle operatività di cassa che per la comunicazione dei prodotti in filiale,” conferma Elisabetta Turri, responsabile Area Imprese del Trentino.

Alla cerimonia è intervenuto l’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli, il quale ha espresso apprezzamenti a Sparkasse, quale banca che rappresenta il territorio e con la quale sussiste un’ottima collaborazione. A lui hanno fatto eco il presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder e l’assessora comunale allo sviluppo economico Monica Baggia. “Insieme alla mia squadra daremo il massimo dell’impegno. Sarà nostra cura adoperarci affinché i clienti possano cogliere sempre di più la qualità dei nostri prodotti e servizi, per soddisfare in modo migliore le loro esigenze“ ha sottolineato Michela Somadossi, direttrice della Filiale.