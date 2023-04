venerdì, 7 aprile 2023

Bolzano – Sparkasse entra nel comitato tecnico wealth management dell’ABI. Sparkasse, rappresentata dal suo Responsabile Direzione Private Banking, Giuliano Talò (nella foto), entra nel comitato tecnico wealth management dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Giuliano Talò, Responsabile Direzione Private Banking di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, è entrato nel comitato tecnico wealth management dell’ABI. “Sono onorato di essere stato scelto e nominato dal Comitato esecutivo ABI come membro di questo comitato tecnico specialistico, che svolge una notevole importanza in questo settore complesso. Sarò lieto di lavorare e dare il mio contributo in tal senso”, spiega il manager veneto, originario di Belluno, dal 2007 in Sparkasse, dove nel 2017 ha assunto la Direzione del Private Banking, dopo aver ricoperto come ultimo ruolo, in ordine temporale, la responsabilità dell’Area Nordest.

Il comitato tecnico tratta le tematiche regolamentari e di operatività/business delle banche nel segmento gestione dei risparmi, investimenti e asset di privati e aziende, sia nella sfera delle attività finanziarie (obbligazioni, azioni e liquidità), sia in quella delle attività non finanziarie (immobili e patrimoni).

Tra i temi di interesse del comitato rientrano i servizi di investimento alla clientela retail, la consulenza in materia di investimenti, il risparmio gestito e i rapporti con le case prodotto, i prodotti di investimento assicurativi e la bancassurance e i prodotti previdenziali.