Spadacini mobili al salone del Mobile di Bergamo: divani e sconti eccezionali

mercoledì, 8 novembre 2023

Niardo (Brescia) – Parla camuno il salone del Mobile di Bergamo in calendario nei prossimi weekend lunghi, l’11, 12 e 13 novembre, e quello successivo 17, 18 e 19 alla Fiera della città orobica. Spadacini Mobili dallo showroom di Niardo (Brescia) porta alla manifestazione di Bergamo divani modernissimi ideali per completare e arricchire l’arredamento di casa.

Il messaggio dell’azienda di Niardo: “Se stai cercando il divano perfetto per la tua casa, questo è il momento giusto per trovarlo”. “In occasione del salone del Mobile di Bergamo – anticipano i titolari dello Showroom di Niardo – abbiamo creato una promo divani incredibile da non perdere”.

L’esperienza e la professionalità d08i Spadacini Mobili è una garanzia per il cliente e alla Fiera di Bergamo verranno presentate nei due fine settimana della manifestazione super novità. Un invito a fare una visita.