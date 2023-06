Sp510 Sebina Orientale, conclusi i lavori di manutenzione nelle gallerie

sabato, 17 giugno 2023

Pisogne – Si sono conclusi i lavori di manutenzione all’interno delle gallerie della strada SPBS 510 “Sebina Orientale”. Per un mese, tutte le notti, sono state impegnate squadre di manutenzione per il rifacimento di alcuni giunti ammalorati, per la realizzazione di alcuni tratti di pavimentazione con la relativa segnaletica orizzontale e per la pulizia della sede stradale, delle piazzole, della segnaletica verticale e complementare e delle pareti laterali delle gallerie.

Dopo il lavaggio delle pareti con macchinari appositi, sono state riverniciate la prima galleria di Iseo, galleria Montecognolo, e le gallerie di Pisogne Ronchi e Ronco Graziolo. È stata anche verniciata per la prima volta la galleria S. Barbara, storica galleria che presenta ancora, in alcuni tratti, le pareti grezze con superfici irregolari, non rivestiste o ricoperte da calcestruzzo.

“La luce degli impianti a led installati nelle gallerie può ora diffondersi meglio – ha dichiarato il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e alle Strade, Paolo Fontana – con positive ricadute sulla sicurezza durante il transito in galleria, derivante da una maggiore visibilità, e su un rilevante risparmio energetico per un utilizzo più efficiente dell’impianto di illuminazione”.