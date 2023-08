Sostenibilità ambientale, a Ponte di Legno l’iniziativa “Clean Up Days”

giovedì, 24 agosto 2023

Ponte di Legno – In Alta Valle Camonica arrivano i “Clean Up Days”: la Scuola Sci & Snowboard Pontedilegno-Tonale infatti ha organizzato per la mattinata di sabato 26 agosto l’iniziativa che rientra nel progetto di sostenibilità ambientale promossa da AMSI in collaborazione coi partner Level Gloves e Kinder Joy of Moving. L’appuntamento è fissato per le 9.30 alla partenza della cabinovia di Ponte di Legno, con rientro previsto per le 13.

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare bambini e ragazzi all’attenzione e alla tutela del territorio tramite una giornata da condividere con i maestri, trascorsa ripulendo l’ambiente dai rifiuti abbandonati. Per la prima edizione, AMSI ha pensato alle 15 Scuole Italiane organizzatrici delle Finali Regionali / Provinciali del GranPremio Giovanissimi che dovranno individuare una data (estate/autunno 2023) e un luogo per riunirsi con i partecipanti, contribuire alla pulizia del territorio e attivarsi per lo smaltimento dei rifiuti.

Ai partecipanti verranno forniti:

• Attrezzatura per l’attività (sacchi, guanti, pettorine)

• Gadget

• Materiale promozionale

• Guida per l’organizzazione

A questa splendida iniziativa, seguirà un concorso. Durante il proprio Clean Up, ogni Scuola sarà invitata a girare video e a scattare foto, per poi realizzare un cortometraggio amatoriale, che verrà poi valutato da una giuria secondo i criteri di affinità con l’argomento, n° dei partecipanti, sensibilizzazione, originalità… La Scuola vincitrice riceverà un buono per l’acquisto di materiale tecnico utilizzabile in ambito didattico.

Per registrazioni ed informazioni:

Scuola Sci & Snowboard Pontedilegno-Tonale

+39 0364 91301

info@scuolascipontetonale.com