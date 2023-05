Sostegno ai lavoratori dei siti museali della Valle Camonica

mercoledì, 31 maggio 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Un appello per superare il precariato dei lavoratori dei siti museali in Valle Camonica. “Regione Lombardia si farà carico delle istanze dei lavoratori museali esterni nei confronti della Direzione Regionale Musei. È questa la notizia principale che emerge dalla risposta dell’Assessore alla cultura Francesca Caruso alla nostra interrogazione”, spiega la consigliera regionale Paola Pollini (M5S).

“Con la nostra interpellanza – afferma la consigliere Paola Pollini – abbiamo portato all’attenzione dell’istituzione regionale l’ennesima situazione di precariato e sfruttamento di giovani con tanta voglia di fare, di lavorare e con speranza nel futuro. Abbiamo incontrato in più occasioni i lavoratori esterni dei siti museali della Valle Camonica e verso di loro ci siamo impegnati affinché storie come la loro non debbano mai più ripetersi. Di questa vicenda ciò che maggiormente disturba è che la decisione di adottare contratti precari sia dello Stato. Infatti, questi lavoratori sono alle dipendenze del Ministero della Cultura, guidato dal Ministro Sangiuliano. L’assessore ha anche promesso di riportare al Consiglio regionale gli esiti delle interlocuzioni con la Direttrice Manuela Daffra. Confidiamo si possa aprire una breccia nella Direzione Regionale Musei perché, da quanto ci è stato detto dai lavoratori, nessuna risposta è mai arrivata dalla Direttrice, nonostante le ripetute sollecitazioni e la protesta messa in piedi dagli stessi lavoratori camuni nel dicembre scorso, pochi giorni prima della riapertura dei musei”.