Sostegno ai dipendenti del terziario in sciopero dalla Fp Cgil del Trentino

mercoledì, 20 dicembre 2023

Trento – La Fp Cgil del Trentino esprime solidarietà e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori del Terziario e del Turismo in sciopero venerdì 22 dicembre.

“I dipendenti pubblici e privati – comunica Luigi Diaspro, Segretario Generale della Fp Cgil del Trentino – organizzati dalla Funzione Pubblica Cgil del Trentino non sono indifferenti alle rivendicazioni di lavoratori tanto essenziali quanto bistrattati e poco considerati quali sono gli addetti dei supermercati, della ristorazione, del turismo che, a fronte di un lavoro prezioso per le comunità, come è stato anche durante l’emergenza Covid, vivono condizioni salariali e materiali insostenibili rispetto al costo della vita”.

“Il rinnovo del contratto di lavoro – prosegue – è il primo tassello per il riconoscimento della dignità del lavoratore, non farlo o farlo con estremo ritardo rispetto alle naturali scadenze vuol dire mortificare il ruolo e il lavoro delle persone. In questa fase di grave inflazione poi, durante la quale proprio in questi settori si sono immediatamente rivisti al rialzo i prezzi al consumo, non chiudere i contratti vuol dire ancora una volta massimizzare i profitti a danno di chi lavora. L’emergenza salariale è un dato acclarato da tutti gli organismi, nazionali e internazionali, la mobilitazione per il rinnovo dei contratti – pubblici e privati – è sacrosanta e va sostenuta”.