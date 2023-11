Sosta a Rovereto: nuovi provvedimenti

giovedì, 9 novembre 2023

Rovereto – La Giunta comunale ha varato ulteriori misure per agevolare i cittadini che durante la pausa pranzo o per fare shopping in centro, vogliono parcheggiare l’auto all’interno della zona Rossa 1. Come già annunciato nelle scorse settimana dalla Sindaca reggente, Giulia Robol, a partire dal mese di dicembre, durante la fascia oraria 12-14 il parcheggio sarà gratuito. Inoltre, in accordo con SMR, verranno distribuiti agli esercizi commerciali, direttamente dalla società che gestisce i parcheggi in città, dei biglietti che consentiranno di usufruire gratuitamente delle aree di sosta per due ore anche nelle altre fasce orarie. Sarà inoltre attivato uno sconto del 10% per chi utilizza le app EasyPark e MooneyGo sul cellulare per pagare lo stallo.

“Il piano di sosta è uno strumento dinamico che ci permette di venire incontro alle esigenze degli utenti del centro – spiega la Sindaca Giulia Robol – Da quando è stato varato il nuovo piano tariffario nel 2021, sono state effettuate analisi sull’uso dei diversi parcheggi di attestamento e nelle zone di stallo nelle diverse aree della città e questo ha permesso di intervenire per poter rispondere in modo più mirato alle esigenze dei cittadini. Abbiamo potuto vedere quanto effettivamente gli spazi sosta vengano usati e in che modo, ed oggi siamo in grado di far utilizzare al meglio i parcheggi, grazie ad una politica che ha incentivato maggiormente l’uso delle strutture con una rotazione più utile agli utenti stessi. Naturalmente l’obiettivo è quello di migliorare sempre più il servizio per favorire agevolmente gli utenti”.

In totale il centro della città di Rovereto, in superficie, conta un totale di 3.539 stalli di cui 2.197 a pagamento e di 1.342 gratuiti. Le analisi dei dati hanno dimostrato che oggi la pressione veicolare nel centro storico è alleggerita rispetto al periodo precedente al 2021, mentre è aumentato l’uso delle aree di sosta in struttura, con un elevato grado di rotazione nei parcheggi nei pressi del centro, anche grazie alla tariffa agevolata di 50 centesimi per la prima mezz’ora. In particolare nella zona più a ridosso del centro, dove vi sono 183 stalli a pagamento, si osservano andamenti dell’indice di occupazione anche molto differenti nelle diverse fasce orarie; in orario mattutino, infatti, l’indice di occupazione medio è pari a 55% circa mentre in orario pomeridiano scende al 47,4%.

La fascia oraria con più alto indice di occupazione è quella tra le 10:30 e le12:00 (58,1%). Il dato evidenzia come, in condizioni normali in questa fascia oraria residuino circa nr. 77 stalli non utilizzati (si tratta di un dato medio, in alcune singole aree di sosta all’interno della stessa zona vi possono essere tassi di occupazione differenti).

In generale, si osserva un calo repentino dell’indice di occupazione nelle fasce orarie successive alle 12:00 e fino alle 17:00 orario quest’ultimo da cui si rileva il ritorno al di sopra al 50% (fascia 17:00-19:00). Nella fascia oraria 13:00-15:00 (chiusura esercizi commerciali e uffici ma anche orario di rientro residenti per pausa pranzo) l’indice di occupazione scende al 36,6%. Da queste analisi è emerso dunque che si può agevolare l’utilizzo delle aree di sosta attraverso le due ore gratuite in orario di pranzo, in modo da consentire di recarsi in centro a chi vuole e favorire la frequentazione agli esercizi commerciali anche grazie all’uso delle due ore gratuite che saranno messe direttamente a disposizione dei commercianti dal Comune e SMR.

“Il progetto dell’Amministrazione Comunale mira a far vivere il più possibile il centro città, garantendo luoghi dedicati alla sosta in numero adeguato, raggiungibili e ben identificati, con tariffe flessibili rispetto alle fasce orarie e alla capienza degli spazi, che forniscano all’utente un’ampia possibilità di scelta e il raggiungimento dell’area del commercio e del passeggio in un tempo comunque breve. Queste misure consentono ai cittadini e ai visitatori di avere un accesso agevolato al centro storico, venendo incontro in modo flessibile alle richieste degli utenti e delle attività commerciali – conclude l’Assessore Andrea Miniucchi – L’uso di uno strumento come quello che abbiamo messo in campo ci permette di rimodulare l’offerta in base alle effettive necessità e con il mese di dicembre daremo il via a una nuova fase che verrà monitorata e durerà il tempo necessario per la verifica dei dati che nel frattempo verranno raccolti, grazie al riscontro che SMR avrà sul territorio e con i commercianti in modo diretto, in quanto è importante che la sosta possa influire positivamente sull’andamento delle attività ma contemporaneamente dare ulteriori risposte ad abitanti e visitatori della città”.