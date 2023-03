Sopralluogo della Terza commissione all’Italcementi di Sarche

martedì, 14 marzo 2023

Sarche (Trento) – Italcementi: l’azienda con il pallino per ambiente e sicurezza, sopralluogo della Terza Commissione del Consiglio provinciale a Sarche (Trento). Per la Terza Commissione di Ivano Job quello odierno allo stabilimento Italcementi di Sarche è stato un sopralluogo conoscitivo e di approfondimento della realtà della cementeria.

L’organismo, insieme ai tecnici di Appa e all’assessore Mario Tonina, hanno visitato l’azienda su invito dei vertici a quasi un anno dal riavviamento della linea di cottura. Si ricorderà come la riattivazione dei forni avesse gravemente allarmato la popolazione e la Commissione avesse esaminato un anno fa la petizione popolare presentata dalla popolazione con l’obiettivo di contrastare la ripresa della linea di cottura. All’incontro, che si è svolto negli uffici di Sarche dove i commissari hanno incontrato il direttore tecnico di Italcementi Agostino Rizzo e il il direttore della cementeria Nicolò Petralia, è seguita una breve visita alla sala centralizzata.

Il direttore tecnico di Italcementi Agostino Rizzo ha preventivamente tracciato un profilo dell’azienda, che con 158 anni di storia è leader in Italia nella produzione di cemento: 10 gli impianti a ciclo completo diffusi nel paese, 15 le cave per gli aggregati, 6 i centri di macinazione e 116 gli impianti per la produzione di calcestruzzo. Rispondendo alle domande dei commissari Rizzo e Petralia hanno chiarito che la cementeria di Sarche, attiva dal 1964, aveva sospeso la produzione a inizio 2015, ma in valle dei Laghi era proseguita l’attività di macinazione. Ha chiarito che la riattivazione dei forni del 2022, avvenuta senza un incremento della produzione, è stata accompagnata da un investimento di 5 milioni di euro diretti interamente a migliorare la performance ambientale.

Gli interventi per migliorare la performance ambientale

Tra i principali interventi ad alta tecnologia il rinnovo della sala centralizzata, l’impianto di dosaggio della soluzione ammoniacale, il rivestimento refrattario del forno, gli impianti di dosaggio dei fanghi biologici essiccati. Con la riapertura del forno, è stato poi avviato un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni, effettuato da laboratori esterni accreditati i cui dati vengono trasmessi quotidianamente ad Appa. In nome della massima trasparenza i parametri emissivi vengono visualizzati in tempo reale su un monitor esterno, oltre che diffusi online.

Incremento di personale e riduzione del flussi di traffico

Con 29 nuove risorse assunte in un anno e mezzo, per le quali si è quasi interamente attinto al territorio trentino, lo stabilimento impiega ad oggi 48 unità di personale (delle quali solo una donna, per motivi legati alla tipologia di lavoro). Grazie al riavvio del ciclo completo della produzione è migliorata molto l’efficienza distributiva e si è registrata di conseguenza una flessione dei flussi di traffico su gomma pari al 38%.

Obiettivo sicurezza: il progetto “zero infortuni”

La cultura della sicurezza è parte integrante e inderogabile delle attività di Italcementi. Lo scorso dicembre l’azienda ha festeggiato i 9 anni senza infortuni da parte di personale dipendente e 22 da parte di personale esterno e dal 2000 ad oggi è stato ridotto del 98% l’indice di frequenza degli infortuni: con il “progetto zero infortuni”, programma strutturato che si articola in diverse azioni e strumenti, è cambiato sensibilmente l’approccio dell’azienda in tema di sicurezza e il lavoratore stesso è promotore di comportamenti sicuri e consapevoli.

Il legame con la comunità

I vertici di Italcementi hanno infine sottolineato l’importanza attribuita dall’azienda ai rapporti con la comunità: ci sentiamo parte del territorio, attenti al minor impatto possibile, pur consapevoli del prodotto trattato, hanno detto. Lo sviluppo sostenibile rappresenta per l’azienda un impegno e un principio guida del proprio modo di fare impresa.

Hanno preso parte al sopralluogo i commissari Ivano Job, Alex Marini, Gianluca Cavada, Lorenzo Ossanna, Lucia Coppola, Katia Rossato.