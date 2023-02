Sopralluogo del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Niardo

domenica, 5 febbraio 2023

Niardo (Brescia) – Visita a Niardo (Brescia) del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che con l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini, il sindaco Carlo Sacristani, amministratori locali e i vertici di Comunità Montana di Valle Camonica, ha fatto un sopralluogo e fatto il punto sui lavori effettuati e quelli che sono in corso.

Il presidente Fontana ha elogiato il grande spirito dei camuni, che hanno saputo risollevarsi con tenacia dopo la catastrofica alluvione dello scorso 28 luglio, che ha provocato tra Niardo e Braone danni per 120 milioni di euro.

Il presidente Fontana e l‘assessore regionale al Bilancio, il camuno Davide Caparini, sono stati vicini alle comunità colpite dall’eccezionale ondata di maltempo e soprattutto stanziato risorse importanti. Regione Lombardia, nella prima fase dell’emergenza, è intervenuta con il sistema di Protezione civile regionale per fornire supporto durante le operazioni di ripristino e di pulizia dei detriti; da parte dell’UTR di Brescia erano state attivate quattro azioni di pronto intervento stimate in circa 800.000 euro; un ulteriore pronto intervento da 200.000 euro era stato attivato per attuare lo svuotamento delle briglie nel torrente Cobello. Inoltre Regione Lombardia ha raccolto i dati sui danni che ammontano a 120 milioni di euro, chiesto e ottenuto lo stato di calamità naturale al Governo.

“Dopo lo stanziamento pari a 5 milioni di euro, messi a disposizione a inizio emergenza, e le ulteriori risorse per finanziare i primi interventi di ripristino – ha sottolineato Fontana – abbiamo varato un’ulteriore misura finanziaria (4 milioni e 500mila euro ndr.) a sostegno delle due realtà colpite dal maltempo”. “Regione Lombardia – ha concluso Caparini – è sempre state vicina alle comunità colpite dall’eccezionale ondata di maltempo e seguito con il sindaco, l’amministrazione comunale e la Comunità Montana le varie fasi di avanzamento delle opere, sia quelle urgenti e d’emergenza sia quelle che sono state programmate”.