Sondrio: Veronica Baruta nuova responsabile di Coldiretti Donne Impresa

mercoledì, 7 giugno 2023

Sondrio – Veronica Baruta è la nuova responsabile Donne Impresa per la provincia di Sondrio. E’ stata eletta nel corso dell’assemblea deputata al rinnovo cariche del Movimento, che si è tenuta presso la federazione provinciale. Prende il posto della responsabile uscente, Lucia Giacomelli, che ha ricevuto un corale ringraziamento dalle imprenditrici di Valtellina e Valchiavenna per il lavoro svolto in questi anni e che affiancherà la nuova responsabile in qualità di vice.

Veronica Baruta, classe 1992, residente a Castionetto Chiuro, è apicoltrice e viticoltrice: in particolare, produce un vino, Amarcord, da Souvignier Gris, vitigno resistente a bacca bianca coltivato ad Albosaggia. “E’ il mio primo incarico, quindi il lavoro di squadra è ancor più di fondamentale importanza: abbiamo tanti progetti in mente, che devono essere condivisi. L’imprenditoria femminile va valorizzata e porremo grande attenzione ai bandi dedicati in essere, a quelli futuri e alla loro trasmissione sul territorio, affinché possano essere conosciuti e utilizzati. E continueremo con grande impegno a svolgere una forte azione divulgativa e didattica nelle scuole e tra i consumatori”.

Due le vice responsabili provinciali: oltre a Lucia Giacomelli, di Grosio, altra vice è Monica Lanfranchi, di Valdidentro. Compongono poi il coordinamento provinciale Loredana Aiola, Cristina Cusini, Amanda Della Moretta, Enza Martinelli, Loretta Pizzini, Maria Rita Staino, Esmeralda Travaini.

Diversi i temi emersi nel corso dell’assemblea, in primis la necessità di continuare a garantire un ruolo da protagonista all’agricoltura valtellinese e chiavennasca, promuovendo il valore dell’imprenditoria femminile e, allo stesso tempo, rinnovare di giorno in giorno la vocazione al dialogo con i consumatori e, soprattutto, con le giovani generazioni: strumenti importanti sono i progetti didattici e i Mercati Agricoli in provincia di Sondrio.

Donna e impresa agricola sono dunque un binomio sempre più inscindibile; la prontezza con cui le donne hanno saputo trasformare ruoli e saperi tradizionali in impresa (come agriturismo, fattorie didattiche) costituisce una riserva di fantasia e tenacia che incrocia con eccezionale tempestività la necessaria rigenerazione dell’agricoltura e la risposta che essa deve dare ai nuovi bisogni della società: salute, benessere, ambiente, territorio.

“Le imprenditrici agricole di Valtellina e Valchiavenna rappresentano una quota importante e imprescindibile nella realtà produttiva provinciale – evidenzia il direttore della Coldiretti provinciale Giancarlo Virgilio – dimostrando tutti i giorni, con le loro famiglie, l’importanza di fare sempre meglio per offrire prodotti sempre più salutari e sempre più sostenibili. Mandano avanti le aziende con senso di responsabilità, anche conciliando i tempi del lavoro con quelli della famiglia, nella piena consapevolezza che dal loro lavoro dipende il futuro di tutti”.

di Ch. P.