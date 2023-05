Sondrio, si è insediato il neo questore di Sondrio Carlo Ambrogio Enrico Mazza

lunedì, 22 maggio 2023

Sondrio – Oggi si è insediato il neo questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza (nella foto). Nato a Milano il 1° aprile 1963, coniugato, con due figli, una lunga carriera in Polizia. Proviene dalla Questura di Varese. Esperto a livello internazionale in operazioni antidroga e terrorismo

In mattinata il prefetto della provincia di Sondrio Roberto Bolognesi ha ricevuto il nuovo Questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Emilio Mazza. Dopo avere espresso il proprio vivo compiacimento per le funzioni assegnate, il Prefetto ha formulato al neo questore Mazza i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà esprimere al meglio, al servizio della comunità, l’articolata esperienza professionale maturata nel corso di una lunga e proficua attività svolta nell’ambito della Polizia di Stato.

Successivamente, si è tenuta la riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto alla quale hanno preso parte oltre al nuovo Questore Carlo Ambrogio Emilio Mazza, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Piras, della Guardia di Finanza Colonnello Giuseppe Cavallaro e dei Vigili del Fuoco Elvio Porcedda.

L’incontro è stato finalizzato alla condivisione ed all’esame congiunto delle principali tematiche afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica di interesse provinciale, con particolare riguardo anche alle prossime importanti iniziative di richiamo turistico sportivo, come la tappa del “Giro d’Italia Under 23”, i mondiali di “Rafting” 2023 e il percorso di avvicinamento alle “XXV Olimpiadi Invernali Milano-Cortina”.

Curriculum questore Mazza – Nel 1982 diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Milano, laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in Diritto Commerciale dal titolo: “Le società di calcio e lo scopo di lucro” nel 1987, completamento delle pratiche biennali notarile e forense nel 1989.

Profilo professionale: Settembre 1987- Settembre 1988 – Servizio militare nell’Arma dei Carabinieri; assegnato col grado di Carabiniere Ausiliario dal dicembre 1987 al Nucleo Operativo del Gruppo carabinieri di Novara, impiegato in attività investigativa antidroga. Settembre 1990 con superamento del concorso per Vice Commissario in prova della Polizia di Stato. Dicembre 1990-Settembre 1991 – Frequentazione del 76° Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia di Stato.

– Settembre 1991 – Assegnato alla Questura di Milano, con incarico di dirigente sino all’aprile 1992 della IV Sezione della D.I.G.O.S., dedita all’attività informativa inerente i movimenti politici della destra extraparlamentare.

– Maggio 1992 / Maggio 1996 – Funzionario addetto alla Sezione Antiterrorismo della D.I.G.O.S. di Milano, incaricato della direzione di attività investigativa finalizzata al contrasto e alla repressione sia di fenomeni eversivi interni sia di terrorismo internazionale. Responsabile delle indagini nonché autore della cattura di latitanti in ambito europeo

ed extracontinentale.

– Giugno 1996 / Aprile 2005 – Funzionario addetto al Centro Operativo di Milano della Direzione Investigativa Antimafia, incaricato nell’ambito del Settore Investigazioni Preventive dello sviluppo di attività di informazione ed analisi su fenomeni criminali di matrice prevalentemente straniera (russa, cinese ed albanese).

Responsabile di indagini internazionali antidroga nei confronti di gruppi criminali albanesi ed antiriciclaggio nei confronti di esponenti di organizzazioni mafiose russe, attività caratterizzata dalla promozione e gestione di rapporti di collaborazione con svariate Forze di Polizia europee ed americane.

– Maggio 2005 / Settembre 2007 – Collaboratore del S.I.S.Mi.

– Ottobre 2007 – Rientrato a domanda al Dipartimento della P.S. ed assegnato dal dicembre 2007 a Milano.

– Febbraio 2008 / Agosto 2008 – Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. “RhoPero” – Questura di Milano.

– Agosto 2008 – Trasferito d’ufficio alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per il collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri.

– Gennaio 2009 / Marzo 2103 – Esperto Antidroga presso l’Ambasciata d’Italia in Venezuela, con competenza sul Venezuela (Paese di accreditamento primario) e su Cuba, Antille Francesi, Antille Olandesi, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Suriname, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadine, Trinidad & Tobago (Paesi contermini).

Membro della delegazione negoziatrice dell’Accordo di cooperazione tra Il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici, sottoscritto a Caracas il 26 gennaio 2010.

Promotore e membro della delegazione negoziatrice dell’Accordo di collaborazione di Polizia tra la Repubblica di Cuba e la Repubblica Italiana, parafato all’Avana nel maggio 2012.

Responsabile di indagini conclusesi con l’arresto in Venezuela di latitanti ricercati in ambito internazionale per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

Presidente dal marzo 2011 al marzo 2013 di C.O.D.E.V. (Comunidad de Oficiales de Enlace en Venezuela – Comunità degli ufficiali di collegamento in Venezuela), organizzazione professionale composta dagli Addetti di Polizia delle Ambasciate presenti nel Paese e Commissioni accreditate che si dedicano al contrasto al traffico di stupefacenti e alla lotta contro qualsiasi forma di criminalità.

– Marzo 2013 – Rientrato in ruolo presso il Dipartimento della P.S.

– Aprile 2013 / Settembre 2014 – Dirigente della Divisione Anticrimine e Dirigente supplente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Vercelli.

– Ottobre 2014 / Gennaio 2015 – Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Verona.

– Febbraio 2015 / Agosto 2017 – Capo di Gabinetto della Questura di Verona. Coordinatore del Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.) degli incontri delle compagini Hellas Verona e Chievo Verona presso lo stadio M. Bentegodi.

– Settembre 2017 / Giugno 2020 – Vicario del Questore di Lecco.

– Luglio 2020 / Aprile 2023 Vicario del Questore di Varese.