Sondrio: rinviato l’avvio del servizio notturno di vigilanza di Sicuritalia

lunedì, 11 settembre 2023

Sondrio – Sicuritalia Group Service ha comunicato all’Asst Valtellina e Alto Lario che non potrà dare operatività al contratto sottoscritto a partire da oggi, lunedì 11 settembre, come concordato, poiché non è ancora entrata in possesso di un’autorizzazione dall’Amministratore giudiziario. Uno slittamento che sarà contenuto entro pochi giorni giorni, come garantito dalla stessa società incaricata.

Il servizio fisso di vigilanza al Pronto Soccorso dell‘Ospedale di Sondrio sarà attivo nelle ore notturne, dalle 20 alle 8 di mattina, sette giorni su sette. Il contratto sottoscritto con Sicuritalia Group Service ha una durata di tre mesi, fino al 4 dicembre prossimo, con possibilità di essere rinnovato: al termine di questa sperimentazione, sulla base delle risultanze del monitoraggio che verrà effettuato, l’Asst Valtellina e Alto Lario valuterà in quali termini proseguire il servizio.