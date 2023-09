Sondrio: riconoscimenti a tre dipendenti della Polizia di Stato

giovedì, 7 settembre 2023

Sondrio – “Consegna dei decreti di concessione della medaglia d’oro al merito di servizio e croce d’argento per anzianità di servizio”. Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, alla presenza del questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza, ha consegnato la medaglia d’oro al merito di servizio all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Giovanni Natale Brioschi del Centro Operativo Sicurezza Informatica Lombardia di Milano Sezione di Sondrio e croci di argento per anzianità di servizio al Sovrintendente della Polizia di Stato Dario Cornelatti in servizio al Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della questura di Sondrio e all’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Christian Caspani della Sezione della Polizia Stradale di Sondrio.

Il riconoscimento, secondo le disposizioni ministeriali, viene concesso con decreto del Prefetto, previo parere favorevole del Questore, al personale appartenente alla Polizia di Stato che ha prestato, per la durata prevista, onorevole servizio nell’amministrazione della pubblica sicurezza.