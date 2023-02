Sondrio: parte la nuova campagna dell’Associazione Insieme per la Popolare

giovedì, 23 febbraio 2023

Sondrio – Al via la nuova campagna di adesione all’Associazione Insieme per la Popolare “Più siamo, più contiamo”: questo il messaggio scelto per la nuova campagna di adesione a Insieme per la Popolare.

Lo scopo dell’Associazione, presieduta da Matteo Lorenzo De Campo, è molto chiaro: il patrimonio di Know-how, di capitale, di struttura e di possibilità rappresentato dalla Banca Popolare di Sondrio deve rimanere della Comunità. Anche il mezzo per arrivarci è molto chiaro: continuare a crescere in importanza, incrementando il numero dei nostri associati e, possibilmente, il possesso azionario di ciascuno.

“Invitiamo tutti gli associati – il messaggio diffuso da Insieme per la Popolare – a promuovere l’adesione all’associazione di amici, parenti e conoscenti. Sarà fondamentale il contributo di tutti”.

Insieme per la Popolare oggi conta più di 1.300 soci e si avvicina a rappresentare il 4% del capitale sociale della Banca, un numero estremamente significativo e mai raggiunto da alcuna associazione di piccoli azionisti bancari. I numeri sono ancora in crescita ed è prevista una ulteriore spinta alla fine del primo trimestre dell’anno, in coincidenza con l’Assemblea annuale della Banca (in programma sabato 29 aprile 2023).

“Ogni Banca è banca di territorio, ovvero è un’impresa economica che analizza uno specifico territorio come luogo dove poter sviluppare la propria attività – ha affermato il presidente De Campo nel corso della recente assemblea dell’associazione – ma solo una banca di comunità rimane un’attività economica svolta da persone, che interagiscono con il tessuto economico e sociale col duplice fine di creare valore aggiunto per la banca e dare opportunità di crescita diffusa e sana alla comunità che li ospita e a cui appartengono. Opportunità che siamo spesso abituati a dare per scontate, ma che invece vanno difese e sostenute, come stiamo facendo in associazione”.

Sul sito www.insiemeperlapopolare.it sono disponibili tutte le informazioni necessarie per conoscere e aderire all’Associazione.

L’adesione, aperta a tutti i piccoli azionisti, non ha alcun costo e serve a rafforzare l’identità di territorio.