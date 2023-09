mercoledì, 20 settembre 2023

Sondrio – Nuovi laboratori all’Istituto Tecnologico Statale di Sondrio. Oggi il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, il sindaco Marco Scaramellini, il direttore di Ats Raffaello Stradoni e le autorità scolastiche hanno a un incontro con gli studenti per festeggiare la ricorrenza del ventesimo anniversario dell’Istituto Tecnologico Statale indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ITAS) che ha sede presso il Convitto Nazionale di Sondrio.

Il prefetto Bolognesi ha provveduto, insieme al sindaco Marco Scaramellini e alle altre autorità civili e religiose, anche all’inaugurazione del nuovo laboratorio 4.0 dotato di un mini-caseificio, un vinificatore in rosso, un mini-frantoio, serra aeroponica e sensori e dronti per rilievi microbiologici e topografici dall’alto del suolo.

Il prefetto ha sottolineato come il laboratorio rappresenti il completamento di una serie di realizzazioni implementate nella struttura negli ultimi anni per consentire il migliore apprendimento pratico delle competenze teoriche acquisite dagli studenti, favorendone un ruolo attivo che aiuta a comprendere l’importanza di una azione lavorativa orientata al risultato con il necessario grado di autonomia e responsabilità all’interno di un gruppo di lavoro in cui sviluppare l’esercizio integrato di abilità operative e cognitive di ciascuno.

Inoltre ha sottolineato come, grazie alle attività di laboratorio, gli studenti possono sperimentare sin da giovani l’importanza della collaborazione tra le persone per il conseguimento di uno scopo comune nel rispetto delle regole stabilite per il tipo di attività svolta.

L’Istituto Tecnico Agrario, avviato con l’obiettivo di offrire una opportunità ai giovani, anche con disabilità, interessati ad acquisire una formazione per la gestione del territorio montano, la coltivazione dei terreni, la manutenzione dei boschi e l’allevamento, attualmente conta 312 alunni, di cui il 30% ragazze.

Il prefetto ha fatto poi visita al Convitto Nazionale “G. Piazzi” di Sondrio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dotato di ampi spazi esterni con giardino, campo sportivo, biblioteca, sale video, servizio mensa con cucina interna e il servizio lavanderia, oltre alle aree dedicate alla coltivazione dell’annesso dell’Istituto Tecnologico Statale Agrario (ITAS).

Il convitto nazionale statale, dotato di 175 posti letto, permette agli studenti provenienti da luoghi lontani della provincia di risiedere tutta la settimana in Istituto per poter frequentare la scuola.

Il prefetto ha quindi salutato il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, il corpo docente educativo amministrativo ed Ata, ringraziandoli per l’importante attività svolta, secondo le rispettive specifiche competenze, in favore dei giovani studenti impegnati nell’accrescere le proprie conoscenze e competenze grazie alle quali delineare il proprio futuro in modo da contribuire alla crescita e al miglioramento della comunità.

di C.P.