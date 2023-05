Sondrio: Massimiliano Catelotti nuovo segretario generale Fns-Cisl

martedì, 23 maggio 2023

Sondrio – Al comando dei vigili del fuoco di Sondrio si è svolto il consiglio generale della segreteria territoriale della Fns Cisl Sondrio, per eleggere il nuovo segretario generale, perché l’attuale segretario generale Alberto Busi dal 1 giugno sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Durante i lavori sono intervenuti in video conferenza da Roma il Segretario Generale Nazionale Massimo Vespia, i componenti della stessa Maurizio Giardina, Roberto Bombara che hanno aggiornato l’assemblea sul clima piuttosto teso, in termini di rapporti sindacali e diritti dei lavoratori, instaurato dall’attuale amministrazione e dal governo politico.

È intervenuto in presenza anche il segretario generale regionale Fns-Cisl Gildo Nino Romeo che ha spiegato le politiche sindacali adottate in Regione Lombardia ed infine il segretario generale orovinciale Ust Cisl Davide Fumagalli che ha evidenziato la vicinanza alla Federazione.

Al termine degli interventi sono iniziate le procedure di votazione dalle quali è stata ratificata la seguente Segreteria territoriale di Sondrio: segretario generale Fns Cisl Massimiliano Catelotti; Segretario Fns Cisl Stefano Felicioni; Segretario Fns Cisl Giuseppe Pulignano; dirigente sindacale Fns Cisl Catia Forno.

“Ringrazio per il supporto fornito e l’amicizia in questi anni di Paolo Cincera, dirigente uscente per ragioni personali – ha affermato il Segretario Generale uscente Busi – contestualmente auguro a Massimiliano a tutta la segreteria un buon lavoro. Sono sicuro che dimostreranno competenza, impegno e capacità che li contraddistinguono, da sempre”. “Ringrazio la segreteria che ha collaborato con me per raggiungere i nostri obbiettivi, un abbraccio a tutti gli iscritti – ha concluso Busi -. Ricordate: “ esserci per cambiare””.