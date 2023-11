Sondrio, Loretta Credaro rieletta presidente della Camera di Commercio

lunedì, 6 novembre 2023

Sondrio – L’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio si complimenta con la presidente Loretta Credaro, confermata oggi alla guida della Camera di commercio. Un risultato importante raggiunto nella prima giornata delle elezioni convocate per il rinnovo del Consiglio camerale e l’elezione del presidente: era infatti necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Un secondo mandato consecutivo per Loretta Credaro che nel 2018 fu la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente di una Camera di commercio. A lei e al nuovo Consiglio camerale UCT Sondrio invia gli auguri di buon lavoro nel prossimo quinquennio, periodo che assume un valore particolare per Valtellina e Valchiavenna: il nostro territorio è infatti atteso a un appuntamento storico, quello con le Olimpiadi invernali 2026. Un evento di portata mondiale che potrà segnare una svolta per l’intero sistema economico locale.

Nel nuovo Consiglio camerale, l’Unione CTS della provincia di Sondrio sarà rappresentata da:

Settore commercio

Matteo Lorenzo De Campo (vice presidente Unione CTS)

Piero Ghisla (presidente FIPE Sondrio)

Anna Del Curto (presidente Associazione mandamentale di Chiavenna)

Settore turismo

Roberto Galli (presidente Federalberghi Sondrio)

Fabio Valli (presidente Associazione mandamentale di Tirano)

Settore Trasporti e spedizioni

Davide Moltoni (presidente Associazione Dettaglianti dell’alimentazione)

Settore servizi alle imprese

Loretta Credaro (presidente Unione CTS Sondrio)