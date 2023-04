sabato, 22 aprile 2023

Sondrio – La Provincia di Sondrio ha definito il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 che sarà illustrato e discusso giovedì 27 aprile.

Alle 13:30 si terrà l’assemblea dei sindaci per l’espressione del parere relativo al bilancio di previsione, mentre alle 14:45 si riunirà il Consiglio provinciale per approvare il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.