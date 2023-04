Sondrio: gli alpini hanno festeggiato il centenario della sezione Valtellina

domenica, 16 aprile 2023

Sondrio – Le penne nere della Valtellina e della città di Sondrio hanno festeggiato il secolo di fondazione. Più di duemila persone tra alpini, familiari e simpatizzanti, oltre ad associazioni e gruppi, autorità civili e militari, hanno sfilato in mattinata per le vie del capoluogo con partenza e arrivo in piazza Garibaldi e celebrato in modo solenne il centenario della sezione valtellinese degli alpini. Era inoltre presente, in rappresentanza del Comando Truppe Alpine di Bolzano, il Comandante del II Reggimento Genio – Guastatori di Trento, nonché il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini decorato con 209 medaglie al Valor Militare e 216 totali.

Le penne nere hanno festeggiato degnamente i 100 anni della sezione dell’Ana della Valtellina: il traguardo del secolo cadeva nel settembre 2022, ma vista la contemporaneità delle elezioni politiche ha portato ad un rinvio delle celebrazioni a questo weekend .

Un evento molto importante e sentito dalla comunità valtellinese dove sono state esposte le bandiere tricolori lungo il percorso delle sfilata e nelle piazze della città. Il clou delle celebrazioni in piazza Garibaldi con gli interventi del presidente della sezione Ana valtellinese Gianfranco Giambelli e del presidente nazionale dell’Ana (Associazione nazionale alpini), Sebastiano Favero che hanno ricordato l’attività della sezione e lanciato un forte messaggio.

La sezione degli alpini è un punto di riferimento per la Valtellina. Gli alpini sono infatti noti per la loro grande dedizione alla patria e per il loro impegno sociale e – come ha concluso Giambelli – saranno sempre in prima linea nelle diverse attività.

di Ch. P.