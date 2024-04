Sondrio, Francesco Castaldo nuovo dirigente della Squadra Mobile

mercoledì, 3 aprile 2024

Sondrio – La Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha un nuovo dirigente. Oggi il questore di Sondrio Carlo Ambrogio Mazza ha presentato il commissario Francesco Castaldo che prende il posto di Niccolò Battisti, trasferito ad Ancora, presso la Sisco (Sezione investigativa servizio centrale operativo) (nella foto da sinistra il questore Mazza e il commissario Castaldo).

Francesco Castaldo, 29 anni, è originario della provincia di Napoli, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno. Nel post laurea ha svolto contestualmente un periodo di tirocinio alla Procura della Repubblica di Avellino e la pratica forense. Successivamente ha conseguito vari attestati di corsi di perfezionamento in diritto procedurale penale alle Università di Milano e Firenze nonché del corso di alta formazione in “Scienze forensi, criminologia investigativa e sopralluogo tecnico sulla scena del crimine” di Roma. Castaldo nel 2023 è stato assegnato al Centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia, Ufficio di polizia interforze e bi-nazionale, dove si è occupato di cooperazione internazionale di polizia, ora è stato assegnato a dirigente la Squadra Mobile della Questura di Sondrio.