Sondrio, convegno sul futuro di alpeggi e malghe in Lombardia

mercoledì, 29 novembre 2023

Sondrio – “Gli alpeggi in Lombardia – Stato dell’arte del nuovo censimento e prospettive per la gestione futura di alpeggi e malghe”. E’ il tema dell’incontro che si terrà il prossimo venerdì 1 dicembre presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio, con inizio alle 10.

Al convegno, moderato da Francesco Brignone di Regione Lombardia, interveranno: Fernando Baruffi, presidente Fondazione Fojanini e Fabio Losio, presidente Ersaf.

Seguiranno gli interventi di Silvana Snider, componente Commissioni Agricoltura e Montagna Regione Lombardia su “La programmazione regionale a sostegno degli alpeggi e degli alpeggiatori”; Daniela Bergamo di Regione Lombardia su “Criteri e modalità per l’affidamento delle malghe in Lombardia”; Paolo Nastasio di Ersaf, Andrea Gandino, avvocato amministrativista consulente Eresaf- O.Re.Alp. (Osservatorio Regionale per gli Alpeggi) sull’attività in atto e primi risultati del censimento; Alessandro Putelli di Comuntà Montana Valle Camonica “Indicazioni per l’identificazione delle tipologie di pascolo”; Gilberto Parolo della Fondazione Fojanini su “L’aggiornamento cartografico dell’uso del suolo nelle malghe”; Isabella Lazioli, tecnico incaricato Ersaf e Gianpaolo Della Marianna della Fondazione Fojanini.

di Da. Pap.