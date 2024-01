Sondrio, consegnati sette riconoscimenti alla Polizia locale

lunedì, 22 gennaio 2024

Sondrio – Cerimonia a Palazzo Pretorio a Sondrio con la consegna di sette riconoscimenti. La Polizia Locale della provincia ha celebrato il patrono San Sebastiano: dopo la Santa Messa, officiata da don Christian Bricola nella Collegiata, la cerimonia aperta dal comandante della Polizia Locale di Sondrio Mauro Bradanini. Alla presenza di una folta rappresentanza di agenti, il sindaco Marco Scaramellini e il prefetto Roberto Bolognesi, nei loro interventi, hanno evidenziato l’importanza di un ruolo che nel corso degli anni è cambiato per adattarsi ai mutamenti della società.

Dopo i discorsi ufficiali vi è stata la consegna delle onorificenze. I sovrintendenti Albino Quetti e Marco Sangregorio hanno ricevuto la medaglia per i 25 anni di servizio e lo stesso comandante Mauro Bradanini è stato premiato per i 15 anni di comando. Il commissario aggiunto Tiziano Rama, responsabile della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Valmalenco, ha ricevuto dal sindaco di Chiesa in Valmalenco e dalla presidente dell’Unione dei Comuni, Renata Petrella, la medaglia per i 20 anni di comando. Sono poi stati premiati il comandante Emanuel Rossi, per i 15 anni di lungo comando, e i sovrintendenti Angelo Patti e Dario Crapella, per i 25 anni di servizio.