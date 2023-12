Sondrio: concessione croci d’oro e bronzo e delle medaglie d’oro

venerdì, 15 dicembre 2023

Sondrio – Consegna dei decreti di concessione delle croci d’oro e di bronzo e delle medaglie d’oro e d’argento al merito di servizio. Oggi il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, alla presenza del Questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza, ha consegnato: decreto di concessione della croce d’oro per anzianità di servizio al Sovrintendente della Polizia di Stato Carlo BONESI in forza al Settore della Polizia di Frontiera di Tirano; decreti di concessione della medaglia d’oro al merito di servizio al

Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marco DELLA MADDALENA in forza alla Questura di Sondrio e all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Simone Paolo PILAT in forza alla Questura di Sondrio; un decreto di concessione della croce di bronzo per anzianità di servizio

all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Simone Paolo PILAT; decreto di concessione della medaglia di argento per merito di servizio all’Assistente Capo della Polizia di Stato Pierpaolo CARELLA in forza al Settore della Polizia di Frontiera di Tirano.

I riconoscimenti, secondo le disposizioni ministeriali, sono concessi con Decreto del Prefetto, previo parere favorevole del Questore, al personale appartenente alla Polizia di Stato che ha prestato, per la durata prevista dalla legge, onorevole servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e attestano formalmente l’attività prestata dagli operatori della Polizia di Stato quotidianamente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a vantaggio di un ordinato sviluppo della comunità.