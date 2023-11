Sondrio, commemorazione del tenente colonnello Edoardo Alessi

giovedì, 2 novembre 2023

Sondrio – Cerimonia dedicata ai defunti al comando provinciale dei carabinieri dove è stata deposta una corona di fiori sulla lapide alla memoria del tenente colonnello Edoardo Alessi, già comandante dell’allora Gruppo carabinieri di Sondrio e comandante partigiano della resistenza in Valtellina a cui è intitolata la caserma di largo Sertoli, insignito della Medaglia d’argento al Valor Militare con la seguente motivazione: “Subito dopo l’armistizio incoraggiò ed organizzò la resistenza patriottica della Valtellina. Chiamato in riunione ufficiale delle Autorità della R.S.I. a formulare diverso e contrario giuramento, con franco ed esemplare ardire e con belle e nobili parole, si rifiutò di mancare alla fede giurata. Strettamente sorvegliato ed in procinto di venire deportato riuscì a riparare in Svizzera, sempre mantenendo contatti con l’organizzazione da lui creata. Rientrato in Italia con retto apprezzamento del dovere assunse il comando delle formazioni partigiane della Valtellina, animandole d’alto spirito, potenziandole militarmente, conducendole ad ardite azioni e dando sempre, nel pericolo, sicuro esempio di coraggio e di decisione. Dirittura, capacità, abnegazione e valore procurarono al suo nome larga e duratura fama in tutta la valle. Nell’esercizio della sua azione, di comando, accompagnato da un solo dipendente, fu aggredito da un forte reparto. Accettata animosamente l’impari lotta, cadde all’alba della liberazione, fronte al nemico e nel nome dell’Italia”. (Colombera di Sondrio 26 aprile 1945”.

La cerimonia, celebrata in forma solenne con un picchetto di carabinieri armati, è stata onorata dalla presenza del prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ed ha visto la partecipazione di una rappresentanza dei carabinieri della provincia.

Il colonnello Marco Piras, dopo la deposizione della corona, ha brevemente tratteggiato la figura del suo illustre predecessore, sottolineando come, in un periodo storico particolarmente complesso, egli abbia sempre tenuto fede al suo giuramento allo Stato Italiano e come questa coerenza lo abbia portato, addirittura ad ostilità cessate, a perdere la vita in una proditoria imboscata condotta da soggetti rimasti ignoti.

La figura del tenente colonnello Alessi, ricordata come eroica da chi lo conobbe e permeata di ardimento e coraggio, è testimone di quegli stessi valori che ancor oggi vengono insegnati ai carabinieri e che vengono celebrati in occasioni come quella odierna.