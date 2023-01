Sondalo, fiocco azzurro al Morelli: l’ultimo nato del 2022 è Jonas

domenica, 1 gennaio 2023

Sondalo (Sondalo) – Nei reparti di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Sondrio e di Sondalo (Sondrio) si intrecciano storie familiari che trovano il loro compimento nella gioia di una nuova vita. Mentre si attende il primo nato che, salvo parti in urgenza, non arriverà oggi, salutiamo i bambini venuti alla luce per ultimi nel 2022 appena concluso: a Sondrio il 30 dicembre è nata Anima Francisca, mentre ieri, alle ore 18.18, Sondalo ha accolto Jonas, che si è guadagnato il primato di ultimo nato del 2022 nei presidi ospedalieri della provincia.

Michela Togni, che fino a novembre aveva gestito il bar Karma, parla con orgoglio di Jonas, il suo primo figlio, e condivide la gioia del suo arrivo con il papà Marco: ha vissuto bene la gravidanza e non ha avuto problemi durante il parto.

Alle prime avvisaglie, durante la notte, da Sondalo, dove la coppia risiede, Michela ha raggiunto il vicino Ospedale Morelli per essere presa in cura dall’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia fino al parto, avvenuto a distanza di molte ore. La neo mamma tiene molto a ringraziare i medici e le ostetriche che l’hanno seguita durante la gravidanza e la degenza. A breve sarà dimessa e farà ritorno a casa dove ad attendere il piccolo Jonas ci sono anche le due nonne. Proprio mentre Michela raggiungeva il Morelli, alle prime ore del 31 dicembre, nasceva un altro maschietto, ma l’ultimo nato del 2022 negli ospedali della provincia è Jonas. Nel presidio di Sondrio, ieri non si sono registrate nascite ma il giorno precedente, il 30, era venuta alla luce Anima Francisca, figlia di una coppia ghanese. I genitori si sono trasferiti in Italia da diversi anni e vivono a Morbegno: per la giovane mamma Ziwa Gloria Azis è il primo figlio.

Esattamente un anno fa, all’Ospedale Morelli erano nati l’ultimo bambino del 2021, Sergio Pini, di Grosio, e il primo del 2022, Noah Peroni, di Valdidentro, alle ore 6:45, che aveva battuto sul tempo Clarissa Savini, di Montagna in Valtellina, nata nel pomeriggio del primo dell’anno. Il primo vagito del 2021 si era invece fatto attendere fino al 5 gennaio quando all’ospedale di Sondrio era nato Filippo Negrini. Nel corso del 2022 i parti sono stati complessivamente 712, 457 a Sondrio, di cui quattro gemellari, e 255 a Sondalo, per un totale di 716 bambini nati.