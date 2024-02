Soccorso alpino, giornata dedicata a prevenzione nel Bresciano

lunedì, 5 febbraio 2024

Idro – Giornata dedicata alla prevenzione, con i tecnici del Soccorso alpino, Stazione Valsabbia della V Delegazione Bresciana, impegnati in una serie di attività, svolte in presenza di 120 studenti dell’istituto Perlasca di Idro.

L’occasione ha anche dato modo di ringraziare aziende, enti e realtà che con il loro contributo hanno permesso l’acquisto di un nuovo mezzo quad: si tratta di un Polaris Sportsman 1000, dalle caratteristiche polivalenti, che unito a un mezzo su cingoli già in dotazione permette alle squadre di svolgere interventi in terreno impervio, nel vasto territorio di competenza della Stazione Valsabbia.

Il veicolo è già stato impiegato in diverse occasioni, anche su terreno innevato e con condizioni meteorologiche avverse. Il territorio di competenza della Stazione Valsabbia spazia dal Parco Alto Garda bresciano a gran parte delle Prealpi bresciane e arriva fino alle pendici del Parco Adamello-Brenta. La Stazione Valsabbia, che conta una quarantina di soccorritori, svolge circa 60/70 interventi l’anno.

Durante la giornata, i soccorritori hanno ringraziato la Comunità Montana Valsabbia, il gruppo Valsir/Silmar, il gruppo Acqua Maniva e i comuni di Anfo, Bagolino, Vestone e Toscolano-Maderno, per il loro contributo all’acquisto del mezzo. Per l’occasione, si è svolto anche il passaggio di consegne tra il capostazione uscente, Carlo Parini, e il vice, Fabrizio Turri Zanoni, in favore di Ludovico Musesti, nuovo capostazione, e i vice Fabrizio Bordiga e Rudy Samuelli.