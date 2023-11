Smottamento sulle strade del Garda, chiusa la Sp9 a Gargnano

giovedì, 2 novembre 2023

Gargnano (Brescia) – La pioggia battente delle ultime ore ha provocato smottamenti e allagamenti in diverse aree del Bresciano, nella tarda mattinata è stata chiusa la Sp9 che unisce Gargnano, Valvestino e Magasa a causa di una frana scesa sulla carreggiata. L’impresa di manutenzione è già stata allertata e sta intervenendo per ripulire la sede stradale.

La Provincia di Brescia è impegnata in più zone, dal Garda alla Val Trompia e Val Sabbia e in Valle Camonica per interventi e monitoraggio delle strade dove si sono verificati smottamenti o ci sono problemi per allagamenti.