Smottamento sulla strada, chiusa la Provinciale 345 a Bovegno

giovedì, 25 maggio 2023

Bovegno (Brescia) – Chiusa da questa notte la Sp 345, al km 30+800, nel Comune di Bovegno (Brescia), a causa di una frana che sta interessando anche i tralicci della corrente elettrica e la strada superiore da uno smottamento a monte. La zona è stata presidiata fino al mattino per consentire soltanto il passaggio di eventuali ambulanze. La Sp345 è un collegamento delle “Tre Valli”, Val Trompia, Valle Camonica e Valle Sabbia.

Il geologo e i tecnici della Provincia sono subito intervenuti. Sono 240 i metri cubi di materiale franato sulla strada. Si attende che l’Enel giunga sul posto per togliere la corrente sul palo rimasto in bilico sulla scarpata e si procederà poi con la messa in sicurezza del versante. I tempi di riapertura della Provinciale saranno stabiliti successivamente dai tecnici.

Intanto in mattinata il consigliere all’Edilizia Scolastica, Filippo Ferrari, ha effettuato un sopralluogo per verificare i danni causati dal maltempo negli istituti scolastici bresciani. Al momento sono state segnalate criticità al Calini, Gambara e alla scuola Abba – Ballini. “Ringraziamo i dirigenti con i quali il Settore sta collaborando per risolvere al più presto la situazione e contenere i disagi”, è stato il commento del consigliere Ferrari.