Smottamento sulla Sp88 a Paspardo, i primi interventi

domenica, 5 novembre 2023

Paspardo (Brescia) – Si terrà domani il tavolo tecnico tra la Provincia di Brescia e il Comune di Paspardo per i primi interventi e trovare una soluzione all’emergenza che si è creata da venerdì sera con lo smottamento sulla Sp 88. Sono già stati effettuati sopralluoghi da parte di geologi e tecnici del Comune di Paspardo e della Provincia di Brescia per valutare gli interventi dopo lo smottamento sulla strada alle porte di Paspardo.

Il sindaco di Paspardo Fabio De Pedro sta tenendo i contatti con la Provincia per individuare una soluzione in tempi brevi. Attualmente la strada resta chiusa e i residenti sono costretti a una strada alternativa e più lunga per raggiungere Capo di Ponte. A causa dell’enorme quantità d’acqua caduta nei giorni scorsi, il terreno a monte della provinciale si è inzuppato e così è ceduto il muro di contenimento della strada e fango e detriti si sono rovesciati sulla carreggiata, travolgendo parzialmente anche un’auto in transito per poi riversarsi a valle. Il giovane alla guida è riuscito a mettersi in salvo, ma la sua vettura è rimasta incastrata contro il guardrail, ricoperta di fango.