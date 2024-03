Smaltimento carcasse di animali, bando della Comunità Montana di Valle Camonica

lunedì, 4 marzo 2024

Breno – La Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato anche per l’anno 2024 un bando con modalità a sportello per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole che si avvalgono del servizio di smaltimento delle carcasse di animali da reddito ad opera di ditte specializzate.

Il contributo, secondo quanto comunicato dall’assessore gestione del territorio Enrico Dellanoce (nella foto) prevede il riconoscimento del 40% del costo sostenuto dalle aziende agricole della Valle Camonica, con un massimo di 180 euro a capo.

Le aziende agricole potranno quindi presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto per ottenere il rimborso dei costi dello smaltimento degli animali da reddito, sostenuti dal 1 novembre 2023 al 31 ottobre 2024, dichiarando, tra l’altro, di non aver richiesto altri finanziamenti a nessun titolo a sostegno di quanto in oggetto e di non aver alcuna forma di assicurazione privata che copra tali costi.

Le domande dovranno essere trasmesse alla Comunità Montana di Valle Camonica entro il prossimo 29 novembre.

Il testo completo del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito internet www.cmvallecamonica.bs.it.

Per informazioni contattare la Comunità Montana di Valle Camonica, e-mail uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it, telefono 0364-324019-17 oppure le organizzazioni professionali di categoria.