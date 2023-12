Skiarea Alpe Cimbra, due appuntamenti di Coppa Europa e arriva il grande snowboard

martedì, 19 dicembre 2023

Alpe Cimbra – Dopo aver ospitato sette tappe di Coppa Europa di sci alpino, l’ultima volta nel febbraio scorso con un doppio slalom gigante maschile, la Skiarea Alpe Cimbra si conferma luogo ideale per i grandi eventi invernali e nel mese di gennaio 2024 aprirà le porte anche allo snowboard.

Lo svolgimento vede il coinvolgimento della Polisportiva Alpe Cimbra, della società impianti FolgariaSki della Scuola Sci Scie di Passione e dall’Apt Alpe Cimbra.

Da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2024 un’intera settimana dedicata agli specialisti della tavola, con due appuntamenti del circuito continentale, uno dei quali riservatoalle categorie paralimpiche, novità della stagione invernale 2023/2024.

Saranno proprio gli atleti paralimpici ad aprire il ricco programma gare con la Coppa Europa – Para Alpine Skiing

Dopo la giornata di allenamenti di lunedì 8 gennaio, martedì 9 e mercoledì 10 il collaudato pendio della pista Salizzona, a Fondo Grande di Folgaria, ospiterà un gigante e uno slalom per le categorie sitting, visually impaired e standing.

Nelle due giornate successive, giovedì 11 e venerdì 12 gennaio, toccherà invece agli interpreti dello snowboard alpino, impegnati sempre sulla pista Salizzona in due gare di slalom parallelo, sia maschili che femminili.

Sarà l’occasione per vedere all’opera anche l’atleta di casa Sofia Valle, che gareggerà dunque sulle nevi che l’hanno vista crescere e maturare, fino a raggiungere la nazionale, lei che ad oggi vanta come miglior risultato nel circuito continentale il quarto posto conseguito in slalom parallelo ad Alleghe nel gennaio 2023. La classe 2003 di Folgaria vanta anche due apparizioni in Coppa del Mondo, entrambe a Carezza, l’ultima proprio nella stagione in corso, con un 29° posto.

Nelle prime gare di slalom parallelo di Coppa Europa della stagione, disputate in Germania, al maschile hanno centrato il bersaglio grosso l’austriaco Arvid Auner e il canadese Arnaud Godet, con il ventunenne altoatesino Fabian Lantscher terzo nella seconda delle prove.

Al femminile, invece, la forte tedesca Ramona Theresia Hofmeister ha siglato una doppietta, con Elisa Fava (dodicesima e diciottesima) migliore delle azzurre.

Sarà la pista Salizzona ad ospitare le gare: una pista che per tecnicità è diventata un vero palcoscenico di gara nazionali e internazionali e che da inizio dicembre fino a fine febbraio sarà la pista di allenamento della nazionale americana di sci Stifel U.S. Ski Team

A fine gennaio la skiarea Alpe cimbra ospiterà un altro evento internazionale la European Fis Children Cup

L’Alpe Cimbra ufficializzata Comunità Europea dello Sport 2025 con questi due importanti appuntamenti di Coppa Europa di snowboard conferma la sua vocazione a sostegno dello sport e l’impegno verso la completa accessibilità.