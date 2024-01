Skialp da ragazzi: tre appuntamenti a Borno, Gaver e Maniva

martedì, 16 gennaio 2024

Borno (Brescia) – Fisi Brescia, in collaborazione con la Provincia di Brescia, promuove la giornata “Skialp da Ragazzi”. Le giornate di promozione sono 3 e sono previste nei comprensori Maniva Ski, Borno Ski Area e Gaver.

Gli appuntamenti sono a Borno mercoledì 24 gennaio, a Gaver venerdì 23 febbraio e al Passo del Maniva in data da definire. Alla presentazione erano presenti il consigliere delegato allo Sport della Provincia di Brescia Alberto Bertagna, il vicepresidente Federazione Italiana Sport Invernali Francesco Bettoni, il consigliere Comitato Alpi Centrali Fabrizio Ranisi, presidente Comitato Provinciale Fisi Brescia Oliviero Valzelli, consigliere Visit Brescia Gianluigi Vimercati e il responsabile sci alpinismo Fisi Brescia Stefano Contrini.

Lo skialp è un sport che può essere praticato da ragazzi dai 10-11 anni capaci di padroneggiare correttamente i fondamentali dello sci. La promozione dello scialpinismo giovanile è un concetto che la Federazione Italiana Sport Invernali ha a cuore, a tal punto che lo ha definito nell’agenda degli sport invernali.

La prova consiste in un breve percorso con un preparatore di Skialp Fisi che accompagnerà il giovane nelle sue prime “pellate”, della durata complessiva di circa 30 a 120 minuti in funzione delle capacità del praticante. Per partecipare ad una delle giornate è richiesta l’iscrizione via mail al contatto: stefanocontrini@gmail.com.