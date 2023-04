Sindacati Poste, i risultati delle elezioni Rsu/Rls in provincia di Sondrio

venerdì, 7 aprile 2023

Sondrio – L’SLP, il sindacato della Cisl in Poste Italiane, cresce e conferma la propria maggioranza in termini di rappresentanza nel territorio di Sondrio.

“La fiducia che ci viene assegnata oggi con l’esito di queste votazioni ci colma di grande soddisfazione ed uno sprono a lavorare ancora con più forza e determinazione nella salvaguardia delle tutele e degli interessi collettivi del lavoro, cercando di contribuire al meglio per progettare il futuro della nostra categoria”, così commenta Dante Spiniello (classe 1995), eletto Segretario Provinciale durante il Congresso dell’SLP CISL di Sondrio del 18 novembre 2021, al posto di Antonio Rizzo che diverrà di lì a poco Segretario Regionale della Lombardia.

“All’indomani delle Elezioni RSU/RLS, il risultato dell’82% delle preferenze ottenute nei luoghi di lavoro è la testimonianza inequivocabile del riconoscimento che viene tributato all’SLP CISL da parte dei portalettere e degli sportellisti degli uffici di un’area vasta e non facile come la nostra. E’ anche il segno che si tratta di un sindacato giovane, moderno, capace di innovarsi e di stare al passo con i tempi, preferendo il coinvolgimento, la partecipazione per giungere a dare risposte concrete, piuttosto che cedere a facili ma fumose strumentalizzazioni. Un successo che contribuisce su un piano generale a determinare risultanze storiche di questo sindacato sia in Lombardia (con il robusto 62%), che a livello Nazionale (con l’ottimo e mai finora raggiunto 54%).

Grazie anche all’importante affluenza dell’88%, l’SLP CISL di Sondrio si aggiudica così 7 seggi RSU su 8 e tutti e 3 quelli relativi agli RLS, come spettanza sulla base del numero degli applicati delle sue diverse articolazioni lavorative”.

Risultano così eletti Dante Spiniello, primo rappresentante con 121 voti RSU e 103 voti RLS, a seguire Manuela Folini, Nadia Della Bosca (entrambe componenti di Segreteria), e infine Tiziana Bricalli Antonella Tassi, Andrea Buccassi e Daniele Selva. Ecco per intero invece il risultato uscito dalle urne elettorali: Slp Cisl (84,12%), Uil Poste (1,66%), Slc Cgil (13,08%) e Confsal (1,14%).