Sicuri sulla neve: incontri al Gaver, Pora, Aprica e Madesimo

giovedì, 18 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Torna “Sicuri sulla neve”, la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, scivolate su ghiaccio, valanghe, ipotermia e altro saranno i temi d’interesse. Lo scopo principale delle attività di “Sicuri in montagna” è quello di creare sensibilità attraverso un’informazione adeguata e di accrescere la consapevolezza dei rischi connessi ai limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano e ipogeo.

Sulle Alpi e Prealpi Lombarde sono numerosi gli appuntamenti: al Monte Pora – rifugio Magnolini – il ritrovo è alle 10. Incontro informativo sulla prevenzione del rischio valanga sentieri ghiacciati; comportamento e uso dei materiali. Invece nel Comprensorio Maniva Ski Collio – Val Trompia è previsto un presidio percorsi con stand informativo con campo ricerca ARTVa e dimostrazioni di autosoccorso, in località Bazena – Breno – sarà allestito uno stand informativo, campo neve per prove di autosoccorso, presenza Unità Cinofila.

In Aprica – località Malga Magnolta – verrà proposto uno stand informativo, campo neve prove di autosoccorso, in località Montespluga a Madesimo ci sarà campo neve organizzato con ricerca ARTVa, ricerca multipla e prove di autosoccorso.

Sensibilizzazione, informazione e prevenzione dei pericoli insiti nella frequentazione della montagna invernale – legati soprattutto alle valanghe, alle scivolate su terreno ghiacciato e all’ipotermia – sono le parole chiave dell’edizione 2024 della giornata nazionale “Sicuri con la neve”, che Club alpino italiano e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno programmato per domenica 21 gennaio.

Un evento diffuso, che coinvolge decine di località alpine e appenniniche di dodici regioni, attraverso il quale il Cnsas, che quest’anno celebra il 70esimo anniversario, e il Cai intendono diffondere la conoscenza dei comportamenti e degli accorgimenti necessari per diminuire il rischio di essere coinvolti in incidenti, anche nei confronti di chi ha maggiore esperienza.

I volontari del Soccorso alpino e del Cai allestiranno stand e campi neve alla partenza dei principali percorsi escursionistici e scialpinistici e sensibilizzeranno i frequentatori sull’importanza di valutare attentamente, i giorni precedenti l’uscita, le proprie capacità, i propri limiti e l’equipaggiamento che si intende portare con sé, senza dimenticare la consultazione dei bollettini meteo e valanghe.

La giornata prevede dimostrazioni di soccorso di travolti da valanga con l’utilizzo di ARTVa, sonda e pala, strumenti obbligatori per i frequentatori di ambienti innevati nei quali sussistano pericoli di valanghe. Saranno inoltre organizzati convegni in tema di prevenzione e autosoccorso.

Sotto la lente d’ingrandimento ci sarà la crisi climatica: le anomalie alle variazioni delle temperature stagionali e alle precipitazioni minano infatti la stabilità del manto nevoso sui versanti e sui terreni degli itinerari frequentati dagli appassionati, aumentando così il pericolo di valanghe e crolli.

“Proporre momenti di riflessione sulle valutazioni ambientali, sui comportamenti, sui limiti personali e sulle capacità di rinuncia e importante perché la prevenzione rimane un fatto primario di cultura”, afferma il responsabile di “Sicuri con la neve” Elio Guastalli. “Non e solo il rischio valanga che ci preoccupa. Noi vogliamo alzare l’attenzione anche sulle scivolate su terreno ghiacciato e sui problemi legati all’ipotermia, più preoccupanti in quanto si verificano più spesso rispetto agli incidenti da valanga. Da non dimenticare infine l’aspetto psicologico: con la neve che spesso si fa attendere, crescono negli appassionati smania e impazienza. Probabilmente anche per questo, appena nevica, poco importa se fa caldo e il manto non e assestato, molti sentono l’obbligo di non perdere tempo, tralasciando l’attenzione per la prevenzione”.