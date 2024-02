Sicurezza su treni e bus, vertice in prefettura a Sondrio

giovedì, 1 febbraio 2024

Sondrio – Incontro sui problemi e sicurezza del servizio ferroviario e autobus sostitutivi: oggi si è svolta la riunione, presieduta dal prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, che ha visto la presenza dei vertici territoriali delle forze di polizia e della Polizia ferroviaria, i sindaci dei Comuni di Sondrio e Morbegno, i dirigenti dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ATPL, Trenord e della Società Trasporti Pubblici Sondrio.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto della situazione in ordine alle problematiche di sicurezza segnalate dalle aziende che effettuano i servizi in argomento, sia in prossimità delle stazioni di partenza degli autobus sostitutivi sia a bordo degli stessi automezzi.

Dopo gli approfondimenti congiunti è emerso come il fenomeno è caratterizzato anche dal mancato acquisto del biglietto di viaggio da parte degli utenti delle corse serali e notturne che talvolta è causa indiretta di alterchi, nonché dalle indebite insistenti richieste di fermata in luoghi diversi da quelli prestabiliti, assume proporzioni tutto sommato circoscritte ad alcuni episodi.

Tuttavia, al fine di prevenire l’acuirsi della fenomenologia, è stata condivisa la necessità che i conducenti degli automezzi e la stessa utenza denuncino tali episodi alle forze di polizia, componendo il Numero Unico di Emergenza-NUE 112 e/o utilizzando le apposite applicazioni per smartphone e cellulari, che consentono in tempi celeri di effettuare chiamate di emergenza georeferenziate.

In ogni caso, sono state condivise modalità di intensificazione dei controlli a scacchiera, con particolare riguardo alle corse delle ore notturne e della primissima mattinata, in arrivo e partenza, da parte di tutte le forze di polizia, da effettuarsi presso le principali stazioni di interscambio di Morbegno e Sondrio, con contatti anche con gli autisti degli autobus.

Servizi diurni saranno assicurato anche della Polizia Ferroviaria. Nelle ore diurne saranno anche implementati alcuni servizi di controllo delle Polizie Locali. Attenzione, al fine di valutare la possibilità di incrementare nelle ore diurne i controlli sui titoli di viaggio dei passeggeri dei bus in partenza verso Sondrio, è stata assicurata anche da Trenord, che si è impegnata a convocare il Consorzio FNMA (Ferrovie Nord Milano Autoservizi), per ottimizzare il coordinamento dei flussi informativi per eventuali criticità che potrebbero generarsi.