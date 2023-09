Sicurezza stradale: investimenti per interventi a Laives e Renon

giovedì, 14 settembre 2023

Laives (Bolzano) – Sicurezza sulle strade: investimenti per interventi a Laives a Renon. La Giunta provinciale ha adeguato i costi di due progetti: quello per la protezione dalla caduta massi sulla statale 12 a Laives e quello per la messa in sicurezza della Sp 73 Renon-Auna di Sotto.

La Giunta provinciale aveva già stabilito le caratteristiche tecniche degli interventi di protezione dalla caduta massi previsti sulla strada del Brennero (statale 12) a Laives. Su proposta dell’Assessorato provinciale alla Mobilità, sono stati adeguati i costi stimati per questo intervento di maggiore sicurezza per gli utenti della strada. Di conseguenza, la Provincia investirà circa 2,77 milioni di euro nell’intervento.

Per mettere in sicurezza e stabilizzare il pendio, a Est della zona industriale di Laives Sud, verranno erette delle barriere paramassi elastiche di un’altezza da cinque a sei metri e una capacità di assorbimento dell’energia di 5.000 e 8.000 kilojoule. “Per far sì che l’intervento si adattasse in modo preciso, c’è stato prima uno studio di fattibilità geologico-geomeccanico di base”, spiega il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Umberto Simone. Nel 2016 in quest’area si era già verificata una caduta massi, in occasione della quale un blocco di pietra di circa quattro metri cubi aveva sfondato la recinzione di protezione esistente e si era fermato appena a monte del muro di contenimento della strada.

La Giunta provinciale ha inoltre adeguato i costi previsti per i lavori sulla strada provinciale Renon-Auna di Sotto (Sp 73).

“La visibilità sarà migliorata soprattutto nella zona degli incroci”, spiega Norberto Antonioni dell’Ufficio tecnico strade Centro-Sud, responsabile unico del procedimento (Rup). Due spartitraffico renderanno impossibili manovre di sorpasso e indurranno gli automobilisti a ridurre la velocità. “Si stanno valutando anche i passi carrabili per la nuova zona commerciale prevista”, dice Antonini. Si è pensato anche ai passeggeri degli autobus e ai pedoni: le fermate degli autobus saranno leggermente spostate e adeguate in termini di sicurezza. Per i pedoni, i marciapiedi saranno adeguati e sarà creato un attraversamento pedonale della strada grazie a un accordo con il Comune di Renon. Anche i muri della strada saranno migliorati. Secondo un nuovo calcolo basato sull’attuale elenco prezzi ufficiale, la Provincia investirà complessivamente circa 1,5 milioni di euro per l’intervento.