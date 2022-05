Sicurezza nei centri urbani: contributi a Desenzano, Palazzolo sull’Oglio e Brescia

sabato, 21 maggio 2022

Desenzano del Garda – Si punta sulla sicurezza nei centri urbani. Desenzano del Garda (Brescia), Palazzolo sull’Oglio (Brescia) e la città di Brescia sono tra i beneficiari del contributo per l‘acquisto di impianti di sorveglianza all’interno dei parchi. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

La Giunta regionale ha infatti stanziato 3 milioni e mezzo di euro per l’acquisto di fototrappole e telecamere per la videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette.

Il bando prevedeva un cofinanziamento sino all’80% delle spese, con un massimo di 80.000 euro. Destinatari del finanziamento sono stati i Comuni singoli, Unioni di Comuni, enti gestori di aree protette (parchi naturali, parchi regionali, riserve naturali e monumenti naturali) dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con operatori in organico con contratto a tempo indeterminato.

Tra i 53 beneficiari i Comuni di Desenzano del Garda (80mila euro), Palazzolo sull’Oglio (80mila euro) e Brescia (79.950). “Regione Lombardia – ha detto l’assessore alla Sicurezza – è consapevole dell’importanza del controllo all’interno dei parchi lombardi. Raccogliendo le istanze dei territori, in tempi molto brevi, abbiamo pubblicato il bando e terminato l’istruttoria. E in tempi altrettanto brevi consentiamo l’acquisto di telecamere agli enti vincitori. Fototrappole e sistemi di videosorveglianza sono strumenti utilissimi sia in fase di prevenzione che di identificazione dei malviventi. I parchi devono tornare a essere luoghi di svago, soprattutto per famiglie e bambini. E non aree di spaccio di stupefacenti”.