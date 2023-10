Sicurezza lago d’Iseo, 100 volontari impegnati nella stagione estiva

domenica, 22 ottobre 2023

Sarnico (Bergamo) – Sicurezza sul Sebino, chiuso il progetto 2023, che ha visto impegnati oltre 100 volontari per pattugliare il lago e le spiagge del lago d’Iseo. Il presidente dell’Autorità di bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro Alessio Rinaldi sottolinea: “ Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto: per la sicurezza investiti 50mila euro”.

Si è chiuso il progetto volto a garantire la sicurezza dei bagnanti e dei natanti del lago d’Iseo, voluto e promosso dall’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro: partito ad inizio giugno, ha coinvolto 10 associazioni di Protezione civile delle province di Brescia e Bergamo, impegnate a pattugliare le acque del lago nei fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali. Alle 10 associazioni, attraverso una convenzione triennale con scadenza nel prossimo anno, si sono uniti i vigili del fuoco del comando di Brescia, la Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino, Camunia Soccorso di Darfo Boario e la Croce Rossa Italiana – Opsa di Bergamo.

In totale, le 10 associazioni coinvolte hanno effettuato 90 servizi nell’arco dell’estate scorsa: gli oltre 100 volontari hanno prestato 480 ore di lavoro, utilizzando 3 imbarcazioni a giornata, dividendo il lago in tre sezioni ideali: sponda Brescia Nord, sponda Brescia Sud e sponda bergamasca.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e ringraziamo fin da ora tutti i volontari che hanno donato il loro tempo al progetto – ha commentato Alessio Rinaldi – ancora una volta, grazie a risorse regionali, si è potuto dare seguito all’attività di pattugliamento e prevenzione, che si unisce ai presidi dei Carabinieri e delle polizie provinciali”. “Un lavoro importante – ha chiuso Rinaldi – che ha garantito la tranquillità dei bagnanti e di chi ha solcato le acque del lago con le imbarcazioni. Abbiamo investito un totale di 50mila euro, comprendenti anche dei costi della cartellonistica e delle brochure distribuite sulle spiagge tra i fruitori. Un’opera decisiva nella formazione e nell’informazione”.

Queste le 10 associazioni coinvolte: per la provincia di Brescia Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Sebino Bresciano; Associazione gruppo Sub Monte Isola, Associazione Gruppo Soccorso Sebino, Gruppo Sommozzatori Iseo onlus, Associazione Volontari Protezione Civile Sommozzatori di Capriolo; Gruppo comunale di Palazzolo sull’Oglio; per la provincia di Bergamo: Associazione Nucleo Sommozzatori di Treviglio; Associazione Nucleo Sommozzatori di Treviglio; Associazione di Protezione Civile Sommozzatori F.I.P.S. Bergamo; A.N.C sezione Caduti di Nassiriya; Nucleo di volontariato Associazione Squadra Italiana Cani Salvataggio (SICS) di Seriate.