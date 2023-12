Sicurezza, in Trentino diminuiscono i reati: la situazione

venerdì, 29 dicembre 2023

Trento – Diminuiscono i reati in Trentino. Il Commissario del Governo, prefetto Filippo Santarelli, presso la Sala di rappresentanza del Palazzo del Governo ha presentato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia e l’andamento complessivo della delittuosità registrata nel corso del 2023 nel territorio trentino, alla presenza anche del Questore e dei vertici dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

In particolare, è stato registrato un generale trend in diminuzione dei reati comuni denunciati a vantaggio della sicurezza pubblica grazie anche a mirati servizi di controllo del territorio posti in essere dalle forze dell’ordine ed in attuazione di efficaci strategie preventive e di contrasto alla criminalità adottate nell’anno corrente, come risulta dai grafici illustrati. In provincia di Trento (nella tabella accanto) sono scesi da 14.609 del 2022 a 13.091 nel 2023 (fino al 20 dicembre)

Sono state, inoltre, rese note le attività, di seguito indicate, poste in essere da questo Commissariato del Governo, nel corrente anno, per il rafforzamento della rete di collaborazione tra le istituzioni pubbliche al fine di incidere positivamente anche sulla percezione di sicurezza dei cittadini della Provincia di Trento.

Lo scorso dicembre è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa per la Sicurezza della Provincia di Trento, sottoscritto il 7 dicembre 2016, con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali con l’obiettivo di rendere inter-operativi i sistemi tecnologici di videosorveglianza per conseguire un migliore controllo coordinato del territorio attraverso l’attivazione di una rete di telecamere con lettura targhe e di promuovere la cultura della legalità, anche al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere comportamenti precauzionali rispetto alle diverse forme di criminalità.

In tale ambito è stato istituito, il 19 settembre scorso, l’ Osservatorio Permanente sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale del quale fanno parte, oltre ai firmatari del Protocollo, le Forze dell’Ordine, la Banca d’Italia, la C.C.I.A.A., gli Ordini Professionali dei Commercialisti, Avvocati e Notai ed i Rappresentanti delle categorie economiche e dei Sindacati provinciali più rappresentativi che nel corso di quest’anno si è già riunito in tre occasioni.

Grazie al contributo del Consiglio delle Autonomie Locali verranno organizzate presso le strutture di tale ente delle giornate formative, destinate ai referenti designati dai rispettivi membri dell’Osservatorio, che d’intesa anche con la Banca d’Italia avranno ad oggetto le problematiche connesse alla collaborazione attiva, alle operazioni sospette ed agli indici di operazioni anomale, con particolare riguardo alle novità normative in materia di antiriciclaggio che entreranno in vigore da gennaio 2024.

Nell’ambito delle politiche di sicurezza partecipata sono proseguiti i monitoraggi previsti dai Protocolli d’intesa “Mille Occhi sulle Città” con i Sindaci di Trento e di Rovereto e gli Istituti di Vigilanza presenti in provincia, rinnovati fino al 16 novembre 2024, finalizzati alla massima collaborazione fra le Autorità di Pubblica Sicurezza, le Forze di Polizia dello Stato, la Polizia Municipale e gli istituti di vigilanza privata in modo da favorire un costante flusso informativo, utile ai fini della prevenzione, della repressione dei reati e per un monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana.

Inoltre nell’ambito della realizzazione di azioni congiunte anche in via sussidiaria per accrescere il livello di sicurezza della cittadinanza, sono stati effettuati degli incontri della “Cabina di regia” con i Rappresentanti della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine territoriali, prevista dal Patto per la Sicurezza Urbana per la città di Trento, sottoscritto con il Sindaco del Comune di Trento, al fine di condividere le iniziative ritenute più efficaci per la sicurezza urbana del capoluogo.

Nel quadro delle iniziative di sicurezza integrata o partecipata, sono stati rinnovati i Protocolli d’Intesa “Controllo di vicinato” con i Sindaci dei Comuni di Trento, Rovereto, Ala ed Avio e quelli ricompresi nei territori Alto Garda e Ledro (Arco, Drena, Dro, Riva del Garda e Tenno). Con tale strumento, le Amministrazioni Comunali intendono sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in materia di degrado e sicurezza, utilizzando ogni utile strategia tesa a consentire di mantenere inalterato l’attuale livello della qualità della vita nell’ambito della Comunità anche attraverso il contrasto di eventuali fenomeni correlati al disagio socio-economico che può determinare degrado dei comportamenti e forme di illegalità.

Recentemente è stato promosso un incontro con il Coordinatore del Progetto Legalità tra Provincia Autonoma di Trento e C.C.I.A.A. di Trento, i Responsabili delle Forze dell’Ordine, le Amministrazioni locali interessate ed il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini per monitorare lo stato di attuazione dei suddetti Progetti, nel corso del quale sono stati condivisi gli esiti positivi nei territori coinvolti ed auspicata l’adesione da parte di altri Enti.

Al fine di prevenire possibili infiltrazioni della criminalità, anche organizzata nel tessuto economico ed imprenditoriale della provincia di Trento, è stato rinnovato il “Protocollo di legalità”, con il Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, i Procuratori della Repubblica di Trento e di Rovereto per l’accesso al patrimonio informativo ed alle banche dati gestite dal Registro delle Imprese, quale necessario strumento per il contrasto della criminalità che minaccia la libertà degli operatori economici, destabilizza gli equilibri del mercato e rischia di corrompere le normali regole di concorrenza.

Altro prezioso strumento, messo a disposizione dalla locale Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura è rappresentato dal Protocollo per l’accesso alla Banca dati EBR (European Business Register), Registro Europeo delle Imprese (network costituito dai gestori dei registri europei delle imprese) tramite il quale è possibile acquisire, per i soggetti firmatari (Presidenti dei Tribunali di Trento e Rovereto, Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Trento e Rovereto ed i Responsabili delle Forze dell’Ordine provinciali), elementi informativi su struttura, bilanci, azionariato, ecc., relativamente alle aziende con sede legale nei Paesi europei. Trattasi, quindi, di una fonte di informazioni preziosa per contribuire a contrastare la criminalità economica e finanziaria.

Il 20 luglio 2023 è stato sottoscritto, con il Presidente della locale Confindustria, un accordo per il rafforzamento della cooperazione istituzionale contro le infiltrazioni criminali nell’economia, dando attuazione al protocollo di legalità, siglato a livello centrale tra Viminale e Confindustria per l’accesso alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia al fine di acquisire la documentazione antimafia relativa ai propri fornitori. Tale accordo ha l’obiettivo di sostenere, in questa fase di rilancio dell’economia, il settore imprenditoriale, prevenendo e contrastando le eventuali ingerenze della criminalità organizzata, anche in vista della realizzazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il 6 novembre 2023 sono stati sottoscritti, con i Sindaci dei Comuni di Riva del Garda e di Molveno, i rispettivi Patti per l’Attuazione della Sicurezza Urbana, con l’obiettivo di rafforzare, attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’implementazione degli impianti esistenti, le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminosi e vandalici nonché degli illeciti amministrativi connessi alle violazioni del codice della strada, in due territori ad alta vocazione turistica, anche al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e di contrastare ogni forma di illegalità. Tali progetti, tra i quali rientra anche quello presentato dal Comune di Borgo Valsugana che aveva a suo tempo già sottoscritto il Patto, saranno finanziati in parte con fondi del Ministero dell’Interno e prevedono, altresì, il costante scambio informativo tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale, grazie anche al sistema di lettura targhe che ha l’obiettivo di “integrare” l’attività di vigilanza e controllo del territorio svolta dagli Organi di polizia.

E’, inoltre, in corso di sottoscrizione un Protocollo di Legalità con Confapi – Confederazione italiana della piccola e media industria – Trentino, in adesione a quanto stipulato a livello nazionale tra il Ministro dell’Interno e la suddetta Confederazione, per gli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata nei rapporti tra privati, attraverso l’attivazione di una serie di strumenti di prevenzione amministrativa.

Il Commissario del Governo ha proseguito evidenziando l’attività svolta dal Gruppo Interforze Antimafia, comunicando gli ultimi provvedimenti, adottati nell’ambito del contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico locale, con i quali è stata disposta la misura di prevenzione collaborativa, prevista dall’art. 94 bis del D.Lgs. 159/2011, con contestuale nomina di esperti incaricati di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa, attraverso la propria costante presenza presso le imprese con accessi per incontri e riunioni con il management delle stesse.

Il primo, in particolare, ha riguardato una Società impegnata nel settore dei trasporti con sede legale a Trento, facente parte di una Holding con sede in Roma ed avente sedi operative anche in Lombardia, Campania e Sicilia, impiega 20 dipendenti, producendo un fatturato di diversi milioni di euro.

Gli altri 15 provvedimenti sono scaturiti a seguito della nota operazione di polizia giudiziaria “transumanza”, coordinata dalla Dda di L’Aquila, che ha visto coinvolti anche imprenditori operanti nella provincia di Trento, legati alla cosiddetta “mafia del pascolo”.

I provvedimenti testimoniano l’impegno profuso nel preservare l’integrità del tessuto economico locale, garantire la continuità dei rapporti lavorativi per i dipendenti ed assicurare che le imprese operino in un contesto di legalità, in modo da promuovere uno sviluppo sano e sostenibile nel territorio di riferimento.

In conclusione, il prefetto Santarelli ha sottolineato che in occasione delle festività sono stati delineati i servizi che le forze di polizia in collaborazione con i vigili urbani stanno attuando per garantire la sicurezza pubblica e preservare l’incolumità dei cittadini.

Evidenzia in particolare, l’intensificazione della presenza di pattuglie delle forze dell’ordine in aree strategiche, compresi centri commerciali, zone turistiche ad alto afflusso di persone e luoghi sensibili, al fine di prevenire e rispondere prontamente ad ogni situazione di emergenza. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, al fine di prevenire abusi e turbative all’ordine pubblico nonché previsti controlli mirati per garantire il rispetto delle norme stradali e promuovere la prudenza e la sobrietà al volante durante le festività.

Anche in ambito ferroviario vengono garantiti adeguati servizi delle forze di polizia finalizzati a permettere la gestione in sicurezza della circolazione dei treni e della relativa utenza sull’intera rete ferroviaria.

Un monitoraggio attento viene effettuato sugli eventi pubblici organizzati durante le festività. Al riguardo, le forze dell’ordine collaboreranno con gli organizzatori per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e intervenire prontamente in caso di necessità.